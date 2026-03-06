김진태 지사, 서면 현장 방문 ‘도민공감 행정’

도내 파크골프 회원 3년새 약 3배 증가

파크골프장도 70% 늘어 46개소 운영

강원특별자치도(도지사 김진태)는 도민공감 행정 2탄으로 6일 춘천시 서면에 위치한 파크골프장을 찾아 생활체육 현장의 목소리를 듣는 시간을 가졌다.

김진태 강원특별자치도지사가 도민공감 행정 2탄으로 6일 춘천시 서면에 위치한 파크골프장을 방문하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

파크골프는 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 대표적인 생활체육으로 특히 어르신들의 건강 증진과 여가 활동, 사회적 교류 활성화에 크게 기여하고 있다.

도내 파크골프장은 현재 총 46개소로, 2022년 27개소 대비 약 70% 증가해 전국에서 네 번째로 많은 규모다. 춘천시에는 현재 2개소의 파크골프장이 운영되고 있다.

파크골프 회원 수도 크게 늘고 있다. 도내 회원 수는 2022년 7159명에서 2025년 2만236명으로 약 3배 증가했으며, 같은 기간 춘천시 회원 수도 702명에서 3696명으로 늘어 가파른 증가세를 보이고 있다.

이날 김진태 지사는 파크골프 동호인과 협회 관계자들을 만나 현장의 의견을 청취했다.

김 지사는 "파크골프 인구가 3년 사이 3배 이상 늘어날 정도로 인기가 높아 충분한 시설 공급이 필요한 것으로 알고 있다"며, "도에서도 앞으로 560억원을 투입해 도내 26개소의 파크골프장을 추가로 확대할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "이 가운데 춘천에는 2개소가 추가로 조성될 예정"이라고 덧붙였다.

이와 관련해 협회 관계자들은 교육과 대회 유치를 위한 도립 파크골프장 조성과 함께 이용 인원이 많아 예약제 시스템 도입 및 추가 골프장 확충이 필요하다는 의견을 제시했다.

이에 김 지사는 "도에서는 강원특별법 농촌활력촉진지구 특례를 활용해 파크골프장 조성을 추진하고 있다"며 "현장의 의견을 바탕으로 적극적으로 함께 검토해 보겠다"고 말했다.

한편, 철원군에서는 강원특별법 농촌활력촉진지구 1호 사업으로 학저수지 파크골프장 조성을 추진하고 있다.

간담회에 이어 김 지사는 동호인들과 함께 1~3홀을 체험 라운딩하며 안전한 파크골프 문화 정착을 위한 캠페인에도 동참했다.

김 지사는 "봄을 맞아 더 많은 분들이 파크골프장을 찾을 것으로 보이는 만큼, 무엇보다 안전에 유의하며 즐겨주시길 바란다"며 "오늘 말씀해주신 의견들은 정책에 잘 반영해 도민 생활체육 복지 확대에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



