관계부처 합동으로 전국 주유소 판매가 실시간 추적

석유류 넘어 생필품 사재기까지 감시망 확대

공정거래위원회가 중동 지역 불안에 편승해 기름값을 과도하게 올리거나 생필품 가격을 담합하는 등 시장 교란 행위에 대해 '전면전'을 선포했다. 전국 지방사무소 인력을 총동원해 민생 물가를 위협하는 불공정 행위를 뿌리 뽑겠다는 강력한 의지다.

주병기 공정위원장은 5일 정부서울청사에서 열린 '민생물가 특별관리 관계장관 TF' 긴급 회의에 참석해 "국제 유가 상승 등 대외적 불확실성에 편승해 과도하게 가격을 인상하거나 비용을 전가하는 등 시장 왜곡 행위가 발생하지 않도록 시장 감시를 한층 강화하겠다"고 밝혔다.

주 위원장은 구체적인 실행 방안으로 "공정위 지방사무소를 총동원하여 관계부처와 합동으로 전국 주유소 판매가격을 실시간 모니터링 중"이라며 "가격 담합이나 눈속임 판매 등 시장을 교란하는 행위가 포착되는 즉시 신속하고 엄중하게 제재하겠다"고 강조했다.

공정위의 감시망은 석유류를 넘어 민생 전반으로 뻗친다. 주 위원장은 "원재료 가격 상승에 편승하여 생필품 등의 가격을 과도하게 인상하거나, 사재기·가격 담합 등 불공정 행위로 부당한 이익을 편취하지 못하도록 강력히 대응하겠다"는 의지를 피력했다.

마지막으로 주 위원장은 "지금과 같이 대외적 불확실성이 큰 상황일수록 공정한 시장 질서의 힘이 무엇보다도 중요하다"며 "민생물가가 안정적으로 관리될 수 있도록 관계부처의 적극적인 협조도 당부드린다"고 했다.

