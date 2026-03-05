감독당국이 미국과 이란의 무력 충돌로 국내 증시가 급락 후 급등하는 롤러코스터 장세를 보이자, 변동성을 틈탄 불공정행위에 엄정 대응하겠다고 경고했다.

금융감독원은 5일 오전 여의도 본원에서 황선오 자본시장·회계 부원장 주재로 중동상황 관련 긴급 시장전문가 간담회를 개최했다.

이 자리에 참석한 해외 IB 시장전문가, 국내 증권사 리서치장 등 자본시장 전문가들은 최근 국내 시장 변동성이 커진 배경으로 중동상황 등 지정학적 리스크와 함께 차익실현 수요 증가를 주원인으로 지목했다. 또한 단기적으로는 유가·환율 등 거시지표와 주가의 변동성 확대가 불가피한 상황이라고 진단했다.

다만 그간 증시 상승세가 기업의 견고한 실적, 정부의 주주친화적 정책 등에 기인한 만큼, 증시 방향성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 봤다. 이에 따라 전문가들은 시장 참여자들이 단기 변동성에 과민 반응하기보다는 우리 경제 및 기업 경쟁력에 대한 신뢰를 바탕으로 균형 잡힌 판단을 하는 것이 중요할 것이라고 입을 모았다.

황 부위원장은 "필요시 비상 대응계획에 따라 단계별 조치를 차질 없이 수행할 것"이라며 "증시 변동성을 틈탄 허위사실 유포, 시세조종 등 자본시장 불공정행위에 대해서는 엄정 대응할 것"이라고 강조했다. 또한 "증권업계도 개인투자자가 변동성 확대 장세에서 합리적인 투자 판단을 할 수 있도록 정확한 정보 제공 등을 통해 투자자 보호에 만전을 기해줄 것"을 당부했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



