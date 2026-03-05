부산항만공사, 내부통제 체계 시범운영 착수

사전 예방 중심 위험관리 강화

부산항만공사가 사전 예방 중심의 위험관리 체계를 구축하고 내부통제 강화에 나선다.

부산항만공사는 공공기관으로서의 경영 책임성과 투명성을 높이기 위해 사전 예방 중심의 위험관리 체계를 마련하고 이달부터 내부통제 체계 시범운영에 착수한다고 5일 밝혔다.

이번 시범운영은 선제적 위험관리를 강조해 온 송상근 사장의 경영 철학을 제도적으로 구현한 것으로, 감사원의 공공부문 내부통제 가이드라인을 반영해 운영 체계를 정비했다.

특히 공사는 업무 전반을 점검해 잠재적인 위험요인을 발굴하고 총 73건의 리스크 프로파일을 도출했다. 아울러 이를 점검할 수 있는 자가진단 도구를 마련해 예방 중심의 위험관리 기반을 구축했다.

이를 토대로 최고경영진의 리더십을 강화하고 전략적 의사결정 구조를 고도화해 전사적 위험관리 체계를 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다. 또 부서장 중심의 책임관리 문화를 정착시키고 실무자의 자율적 참여를 확대해 조직 전반의 위험 대응 역량을 높인다는 방침이다.

앞서 공사는 지난 2월 말 내부통제실무협의회의 종합 검토와 내부통제위원회의 심의·의결을 거쳐 운영 방안을 확정했다. 이후 오는 8월까지 6개월간 시범운영을 진행한 뒤 성과를 분석해 9월부터 2차 고도화 작업에 착수할 계획이다. 이를 통해 내부통제를 경영 전략과 유기적으로 연계된 실질적인 경영관리 체계로 발전시킨다는 구상이다.

송상근 공사 사장은 "위험은 의사결정 과정에서 선제적으로 관리돼야 한다"며 "최고경영진이 주도해 내부통제를 경영 전반에 정착시키고 전 직원이 함께 참여하는 책임경영 문화를 확산시키겠다"고 말했다.

