강원도교육청, 교육전문직원 정책 역량 강화 워크숍 열어

강원특별자치도교육청은 5일부터 6일까지 이틀간 강원특별자치도교육청교육과학정보원 대강당에서 도내 교육전문직원 전체를 대상으로 '2026년 상반기 교육전문직원 워크숍'을 개최한다.

이번 워크숍은 '강원교육은 곧 강원인의 삶입니다!'라는 주제 아래, 2026년 강원교육의 주요 정책 방향을 공유하고 교육전문직원들의 정책 추진 역량을 강화하기 위해 마련되었다.

워크숍 첫날인 5일에는 △2026 강원교육 주요 정책 안내 △인천, 경기, 전남 등 타 시·도 교육청의 우수사례 발표 △인공지능(AI) 시대의 교육 리더십과 교육정책의 방향에 관한 주제 강연이 진행된다. 둘째 날인 6일에는 △장학사·연구사를 대상으로 한 교육전문직원의 역할과 자세에 대한 특강과 장학관·연구관을 대상으로 한 '교육활동 보호 동:행' 집담회 △보이는 이미지가 말해주는 신뢰라는 주제로 특강이 이루어진다.

도교육청은 이번 워크숍을 통해 교육전문직원 간의 네트워크를 공고히 하고, '미래를 여는 학교, 더 나은 강원교육' 정책이 현장에 성공적으로 안착할 수 있도록 실천 기반을 조성한다는 방침이다.

홍명표 정책국장은 "강원교육의 변화는 현장과 정책을 잇는 교육전문직원 여러분의 역량에 달려 있다"며 "이번 워크숍이 더 나은 강원교육을 향한 공감대를 형성하고 전문성을 더하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



