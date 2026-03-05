강원도교육청, 상반기 교육전문직원 워크숍…"강원교육은 강원인의 삶"
강원도교육청, 교육전문직원 정책 역량 강화 워크숍 열어
강원특별자치도교육청은 5일부터 6일까지 이틀간 강원특별자치도교육청교육과학정보원 대강당에서 도내 교육전문직원 전체를 대상으로 '2026년 상반기 교육전문직원 워크숍'을 개최한다.
강원도교육청 전경.
이번 워크숍은 '강원교육은 곧 강원인의 삶입니다!'라는 주제 아래, 2026년 강원교육의 주요 정책 방향을 공유하고 교육전문직원들의 정책 추진 역량을 강화하기 위해 마련되었다.
워크숍 첫날인 5일에는 △2026 강원교육 주요 정책 안내 △인천, 경기, 전남 등 타 시·도 교육청의 우수사례 발표 △인공지능(AI) 시대의 교육 리더십과 교육정책의 방향에 관한 주제 강연이 진행된다. 둘째 날인 6일에는 △장학사·연구사를 대상으로 한 교육전문직원의 역할과 자세에 대한 특강과 장학관·연구관을 대상으로 한 '교육활동 보호 동:행' 집담회 △보이는 이미지가 말해주는 신뢰라는 주제로 특강이 이루어진다.
도교육청은 이번 워크숍을 통해 교육전문직원 간의 네트워크를 공고히 하고, '미래를 여는 학교, 더 나은 강원교육' 정책이 현장에 성공적으로 안착할 수 있도록 실천 기반을 조성한다는 방침이다.
홍명표 정책국장은 "강원교육의 변화는 현장과 정책을 잇는 교육전문직원 여러분의 역량에 달려 있다"며 "이번 워크숍이 더 나은 강원교육을 향한 공감대를 형성하고 전문성을 더하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
