통합 특별법 제정 완료

의견 수렴 위한 기구 신설

지역 경제인·교수·학부모 참여

통합 교육 방향성 직접 설계

김대중 전남교육감이 전남·광주 통합에 발맞춰 시·도민이 직접 참여하는 '전남광주통합특별시 교육비전위원회(이하 교육비전위원회)'를 구성하겠다고 5일 밝혔다.

행정 통합 및 특별법 제정이 급물살을 타는 과정에서 자칫 소외될 수 있는 현장의 목소리를 촘촘히 담아내겠다는 강력한 의지로 풀이된다.

김 교육감은 이날 자신의 페이스북을 통해 "전남과 광주는 역사와 문화를 공유해 온 한 뿌리로, 이제 '전남광주통합특별시'라는 새로운 미래를 향해 가슴 벅찬 여정을 시작한다"며 "이 담대한 여정에 교육자치의 주인공인 시·도민과 교육가족 여러분이 함께하기를 바란다"고 운을 뗐다.

특히 이번 교육비전위원회 구성은 김 교육감의 냉철한 현실 진단과 성찰에서 비롯됐다. 그는 "지난 1월 교육행정통합 의제를 논의할 범 시·도민 추진 기구 구성을 제안한 이후 통합이 빠르게 진행되며 특별법 제정까지 마무리됐다"며 "그간 전문가와 현장의 의견을 충분히 담아내지 못했다는 성찰을 바탕으로 더 늦지 않게 약속을 실천하고자 한다"고 추진 배경을 설명했다.

새롭게 출범할 교육비전위원회는 단순한 자문 기구를 넘어설 전망이다. 김 교육감은 이를 실질적인 아젠다를 생산하는 '집단지성의 엔진'으로 명명했다.

위원회는 학계(대학교수), 지역 경제계(기업인), 시민사회단체는 물론 학부모, 교직원, 그리고 미래의 주인공인 학생들까지 총망라되어 참여할 예정이다.

도교육청은 향후 위원회를 중심으로 포럼, 세미나, 공청회 등을 다각적으로 개최할 계획이다. 이를 통해 소수 관료 중심이 아닌, 시·도민이 직접 교육의 미래를 결정하는 '직접 민주주의'의 장을 열고 모범적인 교육통합 모델을 제시하겠다는 복안이다.

김 교육감은 "지방소멸의 위기 앞에서도 우리 아이들이 전남·광주 어디서나 최고의 교육을 받을 수 있는 환경, 그것이 전남·광주 통합 K-교육특별시가 가야 할 길"이라고 강조했다. 그러면서 "위원회 구성원들과 함께 '전남·광주 교육 천년'의 기틀을 닦는 데 교육이 앞장서겠다"고 시도민의 뜨거운 관심과 응원을 당부했다.

전남과 광주의 물리적 통합을 넘어, 교육 현장의 정서적 통합과 혁신을 끌어낼 교육비전위원회가 향후 어떤 청사진을 제시할지 지역 사회의 이목이 쏠리고 있다.

