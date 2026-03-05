한샘, '시그니처 드레스룸' 출시
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
드레스룸 라인업 확대
한샘은 프리미엄 수납 라인인 '시그니처'의 신제품 '시그니처 드레스룸'을 출시한다고 5일 밝혔다.
시그니처 드레스룸은 공간 전체를 고급 매장처럼 연출해 주는 '쇼룸' 같은 디자인이 적용됐다. 별도의 벽 공사 없이도 설치 가능한 월패널과 슬림 프레임을 적용해 벽면과의 일체감과 개방감을 느낄 수 있도록 했다. 컬러는 미드브라운과 웜화이트 2종으로 구성됐다.
한샘 시그니처 드레스룸 미드브라운 컬러. 한샘
AD
수납 기능도 강화됐다. 기존 드레스룸보다 서랍장 수납 용량을 약 1.5배 늘렸고, 2~4단까지 다양한 높이의 서랍장을 제공한다.
또한 한국 여성의 평균 신장을 고려해 옷걸이봉 위치를 높이 약 195cm로 최적화했다. 옷걸이봉 위쪽 상부 공간에도 선반을 설치해 수납이 가능하도록 설계했다.
Advertisement
시그니처 드레스룸은 가방이나 소품을 전시하는 컬렉션장과 슈즈랙, 파우더형 모듈, 특수 서랍 등 총 28종의 방대한 모듈을 갖춰 고객의 라이프스타일에 따른 맞춤형 구성이 가능하다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스삼전·하닉에 결혼자금 3억 몰빵한 공무원…"살아...
AD
한샘 관계자는 "단순히 옷을 보관하는 곳을 넘어 자신의 취향을 전시하는 특별한 공간을 경험해보시길 바란다"고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
by Dable
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
by Dable
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement