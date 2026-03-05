드레스룸 라인업 확대

한샘은 프리미엄 수납 라인인 '시그니처'의 신제품 '시그니처 드레스룸'을 출시한다고 5일 밝혔다.

시그니처 드레스룸은 공간 전체를 고급 매장처럼 연출해 주는 '쇼룸' 같은 디자인이 적용됐다. 별도의 벽 공사 없이도 설치 가능한 월패널과 슬림 프레임을 적용해 벽면과의 일체감과 개방감을 느낄 수 있도록 했다. 컬러는 미드브라운과 웜화이트 2종으로 구성됐다.

한샘 시그니처 드레스룸 미드브라운 컬러. 한샘

수납 기능도 강화됐다. 기존 드레스룸보다 서랍장 수납 용량을 약 1.5배 늘렸고, 2~4단까지 다양한 높이의 서랍장을 제공한다.

또한 한국 여성의 평균 신장을 고려해 옷걸이봉 위치를 높이 약 195cm로 최적화했다. 옷걸이봉 위쪽 상부 공간에도 선반을 설치해 수납이 가능하도록 설계했다.

시그니처 드레스룸은 가방이나 소품을 전시하는 컬렉션장과 슈즈랙, 파우더형 모듈, 특수 서랍 등 총 28종의 방대한 모듈을 갖춰 고객의 라이프스타일에 따른 맞춤형 구성이 가능하다.

한샘 관계자는 "단순히 옷을 보관하는 곳을 넘어 자신의 취향을 전시하는 특별한 공간을 경험해보시길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



