2026학년도 예산 2.6배로 증액

서울시교육청은 교육활동 침해 발생 시 전문 인력을 투입하는 '긴급교실안심SEM' 사업을 전면 확대 운영한다고 5일 밝혔다.

시교육청은 교원 대상 폭언·폭행, 수업 방해 등 교육활동 침해 사례가 증가함에 따라 교실을 즉각 지원할 수 있는 '긴급교실안심SEM'을 지난해 8월부터 운영, 총 393건을 지원해왔다. 이 결과 '만족 이상'이라는 교사의 응답이 98.6%에 달하는 등 현장 만족도가 매우 높게 나타났다.

이에 따라 시교육청은 올해 관련 예산을 8억3160만원으로 전년(3억1500만원)의 약 2.6배로 증액하고, 지원을 확대하기로 했다.

2026학년도 '긴급교실안심SEM'은 전직 교원과 상담사, 청소년 복지사 등 총 180명의 전문가로 구성된다. 기본 지원 기간은 기존 2주에서 4주로 확대하고, 주 15시간 이내 지원을 원칙으로 하되 사안의 긴급성과 특성을 고려해 탄력적으로 운영할 예정이다.

Advertisement

지원이 필요한 학교는 교육지원청 서울SEM119(교육활동보호 긴급지원팀)와 상담을 거쳐 신청하면 된다. 신청 후 최대 2일 이내 인력 배정을 원칙으로 신속한 지원이 이뤄진다.

AD

정근식 교육감은 "교원이 위기 상황을 혼자 감당하지 않도록 초기 대응 체계를 더욱 촘촘히 강화하겠다"며 "교실의 안정과 학생의 학습권을 함께 보호하는 실질적인 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>