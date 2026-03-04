BNK부산은행, 외국인 고객 대상 ‘Welcome to BNK부산은행, See you at CU!’ 이벤트

5월 31일까지 글로벌 통장 신규 고객 선착순 2000명에 CU 모바일 상품권 제공

BNK부산은행(은행장 김성주)은 오는 5월 31일까지 외국인 신규 고객을 대상으로 'Welcome to BNK부산은행, See you at CU!' 이벤트를 실시한다.

외국인 고객의 금융 이용 편의성을 높이고, 생활 밀착형 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

이번 이벤트는 'BNK Welcome Global 통장'을 신규 개설하고 모바일뱅킹 가입과 체크카드 발급을 완료한 외국인 고객을 대상으로 진행된다. 참여를 위해서는 마케팅 알람(PUSH·SMS) 수신 동의도 완료해야 한다.

요건을 충족한 고객 가운데 선착순 2000명에게는 CU 모바일 상품권(3000원)이 제공된다. 경품은 조건 충족 다음 달 초 개별 발송될 예정이다. 다만 2026년 2월 말 기준 부산은행 입출금 통장을 보유한 외국인 고객은 대상에서 제외된다.

'BNK Welcome Global 통장'은 국내 거주 외국인 전용 입출금 통장으로, 급여 이체 또는 공과금 자동이체 실적만 있어도 해당 통장에서 발생하는 각종 금융 수수료 면제 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

상품과 이벤트 관련 자세한 사항은 부산은행 모바일뱅킹 앱(App)에서 확인할 수 있다.

옥영수 개인고객부장은 "부산은행과 첫 거래를 시작하는 외국인 고객에게 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "외국인 고객의 한국 생활에 실질적인 도움이 되는 금융 파트너가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자



