부산시, 미취업 청년 사회진입 활동비 1인당 최대 180만원 지원

부산시가 미취업 청년의 구직 부담을 덜어주기 위한 '청년 디딤돌 카드+' 참여자 모집에 나선다.

부산시는 오는 9일부터 27일까지 '청년 사회진입 활동비 지원(청년 디딤돌 카드+) 사업'에 참여할 청년 1000명을 모집한다고 알렸다.

이 사업은 부산에 거주하는 18~39세 미취업 청년 가운데 2025년 기준중위소득 150% 이하인 경우를 대상으로 한다. 선정되면 '청년 디딤돌 카드+' 포인트를 월 30만원씩 6개월간, 최대 180만원까지 지원받을 수 있다. 생애 1회 지원이다.

참여 기회를 고르게 제공하기 위해 소득 구간별 추첨을 실시한다. 기준중위소득 100% 이하 700명, 100% 초과 150% 이하 300명을 각각 선정한다. 단순 현금성 지원에 그치지 않고 취·창업 역량 강화 프로그램도 함께 연계해 실질적인 사회 진입을 돕는다.

지급 포인트는 자격증 취득비, 시험 응시료, 학원비, 면접 교통비 등 직접 구직활동 비용은 물론 식비·건강관리비 등 간접 구직활동 비용에도 사용할 수 있다. 올해는 소프트웨어, 전자기기, 렌즈·안경 등을 직접비 항목에 포함해 참여자들의 사용 편의성을 높였다. 다만 주류 판매점, 가구, 귀금속, 애완동물 관련 업종 등 구직활동과 무관한 일부 업종에서는 사용이 제한된다.

또 사업 기간 6개월 이내 취·창업에 성공하면 '취·창업 성공금' 30만포인트를 동백전으로 추가 지급할 예정이다.

시는 4월 중 대상자 선정을 마치고 예비교육을 진행한 뒤 5월부터 10월까지 6개월간 매월 30만원씩 사회진입 활동비를 지급할 계획이다.

박형준 시장은 "이번 사업이 지역 청년들이 취·창업을 준비하는 과정에서 경제적 부담을 덜고 준비에 더 집중할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "청년 자립에 실질적으로 도움이 되는 정책을 적극 발굴·추진하겠다"고 힘줬다.





