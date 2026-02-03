삼성운용 "투자자·판매자 모두 '로봇 ETF'가 올해 대세"

ETF·펀드플랫폼 'FunETF' 설문 결과

투자자·판매자 약 1만여명 응답

삼성자산운용은 상장지수펀드(ETF)·펀드 플랫폼 'FunETF'에서 회원 대상 '2026년 유망 ETF' 설문조사 결과 투자자와 판매자 모두 ' KODEX 로봇액티브 KODEX 로봇액티브 445290 | 코스피 증권정보 현재가 35,290 전일대비 1,010 등락률 +2.95% 거래량 2,100,970 전일가 34,280 2026.02.03 11:25 기준 전 종목 시세 보기 close '를 가장 유망한 상품으로 꼽았다고 밝혔다.

3일 삼성자산운용에 따르면 KODEX ETF를 대상으로 한 이번 설문은 FunETF에서 지난달 19일부터 진행 중인 '2026년 유망 ETF 관심상품 등록 이벤트'의 일환으로 실시됐으며, 현재까지 투자자 8565명, 판매자 800명 등 총 9365명이 참여했다.

총 8565명의 개인 투자자 응답 결과, KODEX 로봇액티브가 1272명(14.9%)의 선택을 받아 가장 많은 표를 얻었다. KODEX 미국S&P500이 766명(8.9%), KODEX K방산TOP10레버리지 KODEX K방산TOP10레버리지 0100K0 | 코스피 증권정보 현재가 14,095 전일대비 1,455 등락률 +11.51% 거래량 626,781 전일가 12,640 2026.02.03 11:25 기준 전 종목 시세 보기 close 가 626명(7.3%), KODEX 미국나스닥100 KODEX 미국나스닥100 379810 | 코스피 증권정보 현재가 24,835 전일대비 430 등락률 +1.76% 거래량 1,418,317 전일가 24,405 2026.02.03 11:25 기준 관련기사 삼성운용 'KODEX ETF', 개인투자자 점유율 1위외국인·기관 코스피 상승에 베팅…개인은 '코스닥'美 펀드에 올들어 5조원 몰렸다…美 주식 보관액도 역대 최대 전 종목 시세 보기 close 이 622명(7.3%), KODEX 반도체레버리지 KODEX 반도체레버리지 494310 | 코스피 증권정보 현재가 55,435 전일대비 5,215 등락률 +10.38% 거래량 3,505,365 전일가 50,220 2026.02.03 11:25 기준 전 종목 시세 보기 close 가 385명(4.5%)이 뒤를 이었다. 이는 투자자들이 미국 대표지수 ETF를 여전히 유망하게 평가하는 동시에 레버리지 상품에 대한 선호도 또한 높다는 것을 보여준다.

총 800명의 판매자 설문에서도 KODEX 로봇액티브가 162명(20.3%)으로 압도적인 1위를 차지했다. 그 뒤를 KODEX 200 KODEX 200 069500 | 코스피 증권정보 현재가 76,295 전일대비 3,595 등락률 +4.94% 거래량 7,403,484 전일가 72,700 2026.02.03 11:25 기준 관련기사 삼성운용 'KODEX ETF', 개인투자자 점유율 1위외국인·기관 코스피 상승에 베팅…개인은 '코스닥'국내 ETF 순자산총액 150조 돌파 전 종목 시세 보기 close 과 KODEX 미국S&P500이 각각 62명(7.8%), KODEX 우량주 KODEX 우량주 275300 | 코스피 증권정보 현재가 20,340 전일대비 875 등락률 +4.50% 거래량 13,311 전일가 19,465 2026.02.03 11:25 기준 전 종목 시세 보기 close 가 37명(4.6%), KODEX 코스피100 KODEX 코스피100 237350 | 코스피 증권정보 현재가 60,440 전일대비 2,705 등락률 +4.69% 거래량 225,039 전일가 57,735 2026.02.03 11:25 기준 전 종목 시세 보기 close 이 35명(4.4%)이 이었다. 판매자들은 투자자 대비 국내 주식형 ETF의 성장 가능성을 상대적으로 높게 평가한 것으로 나타났다.

투자자와 판매자 모두에게 유망 ETF 1위로 꼽힌 'KODEX 로봇액티브'는 지난 1개월 사이 5000억원 이상 증가해 순자산 1조원을 빠르게 돌파하며 대표적인 성장형 테마 ETF로 자리매김했다. 이 ETF의 6개월 수익률은 113.9%로 국내 상장한 로봇 ETF 9개 가운데 가장 좋은 성과를 달성했다. 같은 기간 개인 순매수는 2353억원 규모에 달한다.

KODEX 로봇액티브는 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 767,000 전일대비 55,000 등락률 +7.72% 거래량 291,488 전일가 712,000 2026.02.03 11:25 기준 관련기사 추가 투자금, 신용미수대환 모두 연 4%대 최저금리로 당일 OK코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑기회가 왔다면 투자금부터 마련해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 319,000 전일대비 11,500 등락률 +3.74% 거래량 209,358 전일가 307,500 2026.02.03 11:25 기준 관련기사 워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중 전 종목 시세 보기 close , 두산로보틱스 두산로보틱스 454910 | 코스피 증권정보 현재가 109,400 전일대비 2,200 등락률 +2.05% 거래량 220,816 전일가 107,200 2026.02.03 11:25 기준 관련기사 종목 좋아도 투자금이 받쳐줘야...4배 투자금을 연 4%대 금리로?거래대금 증가가 실적으로 연결…증권 업종, 증시 활황 수혜주로 부상유안타증권, 두산로보틱스 주식 61만주 494억원에 취득 전 종목 시세 보기 close 등 로봇 핵심 종목과 함께 로봇 산업 투자에 적극적인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 159,600 전일대비 9,200 등락률 +6.12% 거래량 15,673,576 전일가 150,400 2026.02.03 11:25 기준 관련기사 K전력 '빅3', 수주 27조 금자탑…북미 중심 사업 재편 속도코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑이익 레벨업 가속…코스피 상반기 5800선 열어둔다 전 종목 시세 보기 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 1,000 등락률 -0.37% 거래량 1,033,368 전일가 268,000 2026.02.03 11:25 기준 관련기사 네이버, 2년 8개월만에 뉴스제휴위원회 활동 재개…"신규 매체 추가"코스피, 5224.36마감…사상 최고치 또 경신포털 다음 품은 업스테이지…'한국형 퍼플렉시티' 꿈꾼다(종합) 전 종목 시세 보기 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 58,700 전일대비 300 등락률 +0.51% 거래량 968,384 전일가 58,400 2026.02.03 11:25 기준 관련기사 카카오 "자체 개발 오케스트레이션 벤치마크, 3대 AI 학회 논문 채택"카카오, CA협의체 재편…'투자·재무'에 힘 싣는다(종합)종목 좋아도 투자금이 받쳐줘야...4배 투자금을 연 4%대 금리로? 전 종목 시세 보기 close , LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 99,450 전일대비 2,850 등락률 +2.95% 거래량 563,995 전일가 96,600 2026.02.03 11:25 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LG전자, 원가개선·홈로봇 고도화로 목표가 ↑"'역대 최대 실적' 찍더니 539% 성과급 받는다…LG전자 전장 사업본부는 좋겠네LG전자, 밸류업 시동…'자사주 1000억+배당 35%↑' 3400억 규모 환원 전 종목 시세 보기 close 등 주요 대기업을 높은 비중으로 담아 포트폴리오를 구성하고 있다. 삼성자산운용은 로봇 산업 자체가 성장 초기 산업인 만큼 신규 종목 편입이 빠르고 주가 변동성에 따른 과열 구간에서 대형주 비중을 높이는 액티브 ETF가 좋은 투자법이라고 설명했다.

한편 FunETF는 오는 11일까지 '2026년 유망 ETF 관심상품 등록 이벤트'를 진행 중이다. 자신이 생각하는 2026년 유망 ETF를 FunETF에서 검색하고, 하트 버튼을 눌러 관심 상품으로 등록한 뒤 이벤트 페이지에서 네이버폼을 작성하면 이벤트 참여가 완료된다. 이벤트 참여자는 메가커피 아메리카노 1잔을 받을 수 있다.

삼성자산운용 관계자는 "이번 FunETF 설문은 투자자와 판매자 모두가 로봇 산업을 중장기 핵심 성장 테마로 인식하고 있음을 보여준다"며 "투자자는 로봇, 방산과 같은 테마형 상품을, 판매자는 국내 주식형 ETF를 상대적으로 더 긍정적으로 바라본 점도 의미있는 시사점"이라고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



