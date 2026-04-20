당내 명망 있는 인사 재배치 예정

"'선당후사' 이광재, 핫플레이스 출마해도 경쟁력 있어"

더불어민주당이 6·3 전국동시지방선거와 함께 치러지는 재보궐 선거에서 1호 영입인재인 전태진 변호사를 울산 남갑에 배치하겠다고 밝혔다. 또한 강원도지사 선거에서 우상호 예비후보에게 양보한 이광재 전 의원(전 강원지사)을 유력한 재보궐 출마 후보군으로 고려하겠다고 했다.

정청래 민주당 대표는 20일 국회에서 기자간담회를 열고 "의원직 사퇴가 되지 않아서 공석은 아니지만 그전에라도 예상 후보를 발표하려고 한다"며 이같이 밝혔다.

(서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "광역단체장 후보로 확정된 현역 의원들은 29일 일괄 사퇴한다"며 "울산 남갑 국회의원 보궐선거 후보로 전태진 변호사를 전략 공천하겠다"고 밝히고 있다. 2026.4.20 eastsea@yna.co.kr(끝) AD 원본보기 아이콘

황희 민주당 전략공천관리위원장은 "울산 남갑은 재보궐 선거 지역 중에서도 민주당에선 가장 험지에 해당하는 곳"이라며 "가장 험지에, 가장 뛰어나고 참신한 후보를 배치한다는 것 자체가 상징성이 있다고 생각한다. 당 전략공관위는 (전 변호사를) 울산 남갑에 배치해줄 것을 당과 정 대표께 보고드렸다"고 했다.

정 대표는 ▲인재영입 ▲내부발탁 ▲당내 명망 있는 인사 재배치 등 3개 기준으로 재보궐 선거 후보자 공천을 하겠다고 밝혔다. 이어 그는 "재보궐 공천은 전략 공천이기 때문에 전략공관위에서 심사하고 당대표에 보고하고 최고위·당무위 의결을 거쳐 공천이 확정된다"고 부연했다.

광역단체장 후보로 확정된 민주당 현역 의원들은 오는 29일 일괄 사퇴할 예정이다. 29일 이전에 재보궐 전략공천 후보자로 확정될 경우 추후 최고위·당무위를 거쳐 후보로 확정한다는 방침이다.

정 대표는 이날 이 전 의원을 언급하면서 "기존에 당내 신망이 높고 명망 있고, 당을 위해 선당후사 헌신한 분들이 대상"이라며 "이 전 의원은 강원지사 유력후보임에도 우상호 후보에게 선당후사 하는 모습을 보여줘서 많은 사람에게 감동을 주었다"고 했다. 이어 "이 전 의원을 안타깝게 생각하는 사람들도 많아서 이번 재보궐 선거 때 기회를 줘야 하는 것 아니냐는 목소리가 높다"고 했다.

그러면서 "이 전 의원은 요즘 핫플레이스로 떠오른 지역에 출전해도 매우 경쟁력이 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

AD

아울러 정 대표는 송영길 전 대표에 대해 '하남갑 공천 얘기가 나오는데 공천 대상으로 염두에 두고 있느냐'는 질문에 "염두에 두고 있다"고 답했다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>