[클릭 e종목]"HL만도, 역대급 실적 예상…투자의견 '매수'로 상향"

다올투자증권은 HL만도 HL만도 close 증권정보 204320 KOSPI 현재가 51,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,900 2026.04.09 개장전(20분지연) 관련기사 NH-Amundi운용, HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF 상장 [특징주]HL만도, 목표수주액 감소에 5% ↓ [클릭 e종목]“HL만도 4분기 실적 양호…로봇산업 필수 부품사” 전 종목 시세 보기 의 올해 1분기 실적이 역대 최대가 될 것으로 예상하며 목표주가를 7만8000원으로 상향하고 투자의견도 '매수'로 올렸다.

유지웅 다올투자증권 연구원은 9일 보고서에서 "HL만도의 1분기 실적은 동일 분기 기준 사상 최대일 것으로 예상한다"며 "주력 논캡티브 고객사향 매출의 정상화와 신규 발생이 시작하며 4.1%대 영업이익이 기대된다"고 했다.

1분기 매출액 예상치는 2조3000억원, 영업이익은 950억원을 제시했다. 유 연구원은 "매출액은 기존 추정치 대비 소폭 감소하지만, 고마진 중국·인도 지역의 논캡티브향 매출이 증가하고 일회성 손실 가능성이 관찰되지 않고 있어 정상적 영업이익을 기록할 것으로 예상한다"고 설명했다.

중국에서는 글로벌 EV 고객사향 반등, 니오·레노버향 등이 신규로 새롭게 발생하며 매출 증가를 전망했다. 매출액 증가 폭은 전년 동기 대비 14%로 예상된다. 인도는 GST 인하 효과로 현대기아향 물량이 증가할 것으로 내다봤다. 매출액은 전년 동기 대비 9% 성장할 것으로 추정된다.

유 연구원은 "1분기가 동일분기 기준 역대 최대 영업이익이라는 점에 초점을 맞출 필요가 있다"며 "1분기 특성상 영업일수 제약에 따라 연내 최소 마진이 발생해 2분기의 경우 영업이익률이 4.6%까지 확장할 가능성이 존재한다"고 전했다.

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로봇 사업 분야도 긍정적으로 평가했다. 유 연구원은 "로봇 사업은 구조적으로 자동차 부품업체들의 액츄에이터 공급망 확보가 선명해지기 시작했다"며 "북미 휴머노이드 시장을 겨냥해 2028년 대량 양산 스케줄은 유효하며, 대규모 현지 대응이라는 경쟁우위를 이미 보유하고 있다"고 했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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