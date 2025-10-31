[특징주]젠슨 황 '로보틱스' 언급에 로봇주 랠리

한국을 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 로보틱스 및 인공지능(AI) 관련 좋은 소식이 있을 것이라고 예고하면서 31일 국내 증시에서 로봇 관련주들이 강세를 나타내고 있다.

이날 오전 9시23분 현재 두산로보틱스 두산로보틱스 454910 | 코스피 증권정보 현재가 73,500 전일대비 2,400 등락률 +3.38% 거래량 418,358 전일가 71,100 2025.10.31 09:54 기준 관련기사 두산로보틱스, 농업로봇 시장 진출…㈜대동과 '온디바이스 AI' 손잡아두산 박지원 "모든 영역에 AI 접목해야"…혁신 속도전 시사추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close 는 전장 대비 2.67% 오른 주당 7만3000원에 거래되고 있다. 코스닥시장에서도 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 377,750 전일대비 25,750 등락률 +7.32% 거래량 620,572 전일가 352,000 2025.10.31 09:54 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 '4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감'숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜 전 종목 시세 보기 close 가 7%대 급등세를 보인다. 유일로보틱스 유일로보틱스 388720 | 코스닥 증권정보 현재가 82,100 전일대비 2,100 등락률 +2.63% 거래량 85,104 전일가 80,000 2025.10.31 09:54 기준 관련기사 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입[특징주]유일로보틱스, 연일 강세…SK그룹 후광 효과[특징주]유일로보틱스, 최대주주 변경 기대감에 24%↑ 전 종목 시세 보기 close 는 1.62%, 하이젠알앤엠 하이젠알앤엠 160190 | 코스닥 증권정보 현재가 58,100 전일대비 2,000 등락률 +3.57% 거래량 258,052 전일가 56,100 2025.10.31 09:54 기준 관련기사 휴머노이드로봇, 손은 왜 사람처럼 못 만들까모처럼 '불' 켜진 로봇株…추세 반전 신호탄 될까밸류업지수 첫 정기변경…현대로템·삼성증권 등 27개 종목 편입 전 종목 시세 보기 close 은 2.85% 뛰었다. 이들은 피지컬 AI, 로봇 액추에이터 관련 수혜주로 꼽혀온 종목들이다.

이는 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 참석차 방한한 젠슨 황 CEO가 전날 "한국에게 좋은 소식이 있고, 그 힌트는 AI와 로보틱스 관련된 것"이라고 발언한 여파로 분석된다. 황 CEO는 이날 오후 경주에서 열리는 APEC CEO 서밋에서 연설에 나설 예정이다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



