[특징주]젠슨 황 '로보틱스' 언급에 로봇주 랠리

조슬기나기자

입력2025.10.31 09:34

한국을 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 로보틱스 및 인공지능(AI) 관련 좋은 소식이 있을 것이라고 예고하면서 31일 국내 증시에서 로봇 관련주들이 강세를 나타내고 있다.


[특징주]젠슨 황 '로보틱스' 언급에 로봇주 랠리
이날 오전 9시23분 현재 두산로보틱스 는 전장 대비 2.67% 오른 주당 7만3000원에 거래되고 있다. 코스닥시장에서도 레인보우로보틱스 가 7%대 급등세를 보인다. 유일로보틱스 는 1.62%, 하이젠알앤엠 은 2.85% 뛰었다. 이들은 피지컬 AI, 로봇 액추에이터 관련 수혜주로 꼽혀온 종목들이다.

이는 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 참석차 방한한 젠슨 황 CEO가 전날 "한국에게 좋은 소식이 있고, 그 힌트는 AI와 로보틱스 관련된 것"이라고 발언한 여파로 분석된다. 황 CEO는 이날 오후 경주에서 열리는 APEC CEO 서밋에서 연설에 나설 예정이다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
