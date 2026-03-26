두산로보틱스 두산로보틱스 close 증권정보 454910 KOSPI 현재가 85,400 전일대비 3,400 등락률 -3.83% 거래량 128,743 전일가 88,800 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 NH-Amundi운용, HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF 상장 삼성운용 "투자자·판매자 모두 '로봇 ETF'가 올해 대세" 종목 좋아도 투자금이 받쳐줘야...4배 투자금을 연 4%대 금리로? 전 종목 시세 보기 는 자동화 설비·로봇 솔루션 개발 및 판매업을 하는 미국 계열사의 주식을 약 239억원 규모로 취득했다고 밝혔다.

26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 두산로보틱스는 이날 이사회결의를 통해 미국 계열사인 두산로보틱스 아메리카의 주식 4854주 취득을 결정했다. 이는 239억2763만6158원 규모로 두산로보틱스의 자기자본 대비 5.94%다.

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이번 주식 취득으로 소유주식은 총 1만4594주가 됐으며 두산로보틱스는 94.12%의 지분을 취득하게 됐다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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