[특징주] 美·이란 전쟁에 해운주 강세인데…현대글로비스만 급락

현대차그룹 조정에 포함…해운주 부각 가능성

미국과 이란의 전쟁으로 호르무즈 해협이 막히면서 해운사 주가가 강세를 보이지만 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 26,000 등락률 -8.98% 거래량 279,708 전일가 289,500 2026.03.03 11:37 기준 관련기사 현대글로비스, 피지컬 AI 기반 미래 물류 선보인다한화운용 'PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브', 순자산 1000억 돌파[주末머니]봄바람 불어올 때 주목할 주식은 전 종목 시세 보기 close 는 급락하고 있다. 해운주보다는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 618,000 전일대비 56,000 등락률 -8.31% 거래량 2,070,564 전일가 674,000 2026.03.03 11:37 기준 관련기사 막힌 '하늘길·바닷길'…호르무즈 봉쇄 공포에 수출 한국 '물류 비상'[미국-이란 전쟁]‘파죽지세’ 코스피...단기 조정 나와도 안심?아이오닉 9 '3관왕' 기념…현대차, 전기차 구매 혜택 확대 전 종목 시세 보기 close 그룹주로 묶이면서 매도세가 이어지는 모습이다. 오히려 저평가 매력이 부각됐다는 시각도 나온다.

3일 오전 11시12분 기준 현대글로비스 주가는 전 거래일 대비 8.29% 떨어진 26만5500원을 기록했다. 해운주들이 일제히 강세를 보이는 가운데에도 홀로 하락세를 보이고 있다.

이란이 세계 최대 원유 수송로인 호르무즈 해협을 전면 봉쇄하면서 공급망 병목으로 인한 운임 급등 기대가 해운주에 쏠린 것과 상반된 분위기다. 실제로 이날 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 24,000 전일대비 2,650 등락률 +12.41% 거래량 9,188,262 전일가 21,350 2026.03.03 11:37 기준 관련기사 같은 종목 샀는데 현저히 다른 수익? 4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로HMM, 화주용 생성형 AI 챗봇 도입… 디지털 전환 가속HMM, 운임 하락에 영업익 1조4600억…전년비 58%↓ 전 종목 시세 보기 close (11.24%), 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 6,200 전일대비 920 등락률 +17.42% 거래량 33,018,484 전일가 5,280 2026.03.03 11:37 기준 관련기사 美 이란 공습에 항공주, 조정 불가피…해운주에는 호재[특징주]팬오션, 포트폴리오 다각화 기대감에 7%↑[클릭 e종목]"팬오션, 포트폴리오 다변화로 목표가 ↑" 전 종목 시세 보기 close (9.09%), 대한해운 대한해운 005880 | 코스피 증권정보 현재가 2,805 전일대비 635 등락률 +29.26% 거래량 78,394,535 전일가 2,170 2026.03.03 11:37 기준 관련기사 SM그룹 대한해운 신임 대표에 이동수SM그룹 대한해운, 동서발전과 600억 유연탄 장기용선 계약[특징주]트럼프 "이스라엘·이란 휴전합의"…해운株 약세 전 종목 시세 보기 close (24.65%) 등 주요 해운주는 급등하고 있다.

현대차그룹주 조정 여파가 현대글로비스에도 번진 것으로 풀이된다. 이날 오전 11시16분 기준 현대차 주가는 전 거래일보다 7.12% 떨어진 62만6000원을 기록했다. 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 483,000 전일대비 34,000 등락률 -6.58% 거래량 314,482 전일가 517,000 2026.03.03 11:37 기준 관련기사 현대모비스, 스웨덴 동계시험장 고객사 초청 핵심기술 공개한화운용 'PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브', 순자산 1000억 돌파'멸종위기' 노란목도리담비 포착…현대모비스 생태계 복원 결실 전 종목 시세 보기 close (-6.09%), 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 455,000 전일대비 46,000 등락률 -9.18% 거래량 162,293 전일가 501,000 2026.03.03 11:37 기준 관련기사 NH-Amundi운용, HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF 상장올해 상장사 66% 목표가 올랐다…최대 상향 종목은현대오토에버, 주당 1900원 현금배당 결정 전 종목 시세 보기 close (-7.88%) 등도 일제히 빠졌다.

다만 현대글로비스가 여전히 사상 최대 실적을 내고 있고 해운 사업도 확장하고 있는 만큼 해운주로 다시 부각될 가능성도 남아있다. 강성진 KB증권 연구원은 "해상 항로 교란은 일반적으로 해상 운임 상승 요인이어서 해운사는 수혜 기대가 붙을 수 있다"고 설명했다.

앞서 현대글로비스는 지난해 매출 29조5664억원 영업이익 2조730억원으로 사상 최대 실적을 기록했다. 해운 부문 영업이익도 전년 대비 104% 증가한 7451억원을 기록했다. 최근 완성차 해상운송을 넘어 원유, 가스선 사업도 확대하며 포트폴리오를 강화하고 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



