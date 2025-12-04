트럼프 로봇산업 강력 지원 소식에 한국 로봇주도 들썩[특징주]

9일 오전 9시 20분 유가증권시장에서 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 258,000 전일대비 35,500 등락률 +15.96% 거래량 365,912 전일가 222,500 2025.12.04 09:37 기준 관련기사 [클릭 e종목]"현대오토에버, 내년 '로봇→자율주행' 흐름…목표가 유지"현대오토에버, 매출 증가 및 AX 신사업 확대 기대↑[특징주]LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 전 종목 시세 보기 close 주가는 전일 종가 대비 13.71% 오른 25만3000원, HL만도 HL만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 55,500 전일대비 3,300 등락률 +6.32% 거래량 638,708 전일가 52,200 2025.12.04 09:37 기준 관련기사 [이주의 관.종]실적 개선에 로봇 청사진까지…HL만도 주목[특징주]'한국차 관세 15%' 공식 확인에 자동차부품株 강세[특징주]HL만도, 실적+로보틱스 기대감에 10%대 ↑ 전 종목 시세 보기 close 는 8.24% 오른 5만6500원, 두산로보틱스 두산로보틱스 454910 | 코스피 증권정보 현재가 81,400 전일대비 4,700 등락률 +6.13% 거래량 378,603 전일가 76,700 2025.12.04 09:37 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...대체거래소 이용자도 가능!미수·신용 대환을 연 4%대 최저금리로...추가 투자금도 OK두산로보틱스, AI 로봇 솔루션 'CES 혁신상' 2개 부문 수상 전 종목 시세 보기 close 주가는 4.43% 오른 8만100원을 기록하고 있다. 코스닥 시장에서 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 468,500 전일대비 24,000 등락률 +5.40% 거래량 299,006 전일가 444,500 2025.12.04 09:37 기준 관련기사 내년 배당·증시 ‘투자 찬스’ 열린다...넉넉한 투자금으로 미리 대비한다면외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라12월, 드디어 불확실성 걷히나…내년 배당·증시 ‘투자 찬스’ 열린다 전 종목 시세 보기 close 주가는 6.41% 오른 47만3000원, 하이젠알앤엠 하이젠알앤엠 160190 | 코스닥 증권정보 현재가 62,100 전일대비 3,600 등락률 +6.15% 거래량 225,874 전일가 58,500 2025.12.04 09:37 기준 관련기사 [특징주]젠슨 황 '로보틱스' 언급에 로봇주 랠리휴머노이드로봇, 손은 왜 사람처럼 못 만들까모처럼 '불' 켜진 로봇株…추세 반전 신호탄 될까 전 종목 시세 보기 close 주가는 5.30% 오른 6만1600원, 엔젤로보틱스 엔젤로보틱스 455900 | 코스닥 증권정보 현재가 33,150 전일대비 750 등락률 +2.31% 거래량 243,782 전일가 32,400 2025.12.04 09:37 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...대체거래소 이용자도 가능!엔젤로보틱스 '차세대 세계일류상품' 선정에↑[특징주][특징주]'젠슨 황 효과' 계속…로보티즈 등 로봇주 급등 전 종목 시세 보기 close 주가는 2.47% 오른 3만3200원을 기록하고 있다. 미국 트럼프 행정부가 내년에 로봇 산업을 지원한다는 소식 때문으로 보인다.

앞서 3일(현지시간) 미국 언론은 하워드 러트닉 상무장관이 로봇 기업 최고경영자(CEO)들과의 회동에서 로봇 산업 발전에 대해 강력한 지지를 표명했다고 보도했다. 도널드 트럼프 행정부가 내년에 로봇 혁신을 가속하기 위한 행정명령을 검토 중이며, 로봇 제조 및 판매를 용이하게 하고 미국 로봇 제조업체를 중국 경쟁으로부터 보호하는 조치가 포함될 수 있다는 관측이 나왔다.

이에 미국 나스닥시장에서 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 만드는 테슬라 주가가 4.08% 오른 446.74달러에 장을 마쳐 3일 만에 반등에 성공하고 다른 로봇 관련주들도 일제히 상승했다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr



