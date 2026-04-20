과기정통부 '스프린트' 출범…"다양한 부서 흩어진 정책 역량 집중"

피지컬AI 등 5대 이슈 협업체계 강화

과학기술정보통신부는 소관 주요 정책 이슈들에 대한 역량을 집중하기 위해, 내부 정책 브랜드이자 관리 방안으로 '다함께 스프린트(SPRInT)'를 신설·개시한다고 20일 밝혔다.

스프린트는 스타트업(Start-up), 피지컬 인공지능(Physical AI), 지역(Region), 국제협력(International), 인재양성(Talent) 등 과기정통부가 담당하는 핵심 업무 분야지만 그간 다양한 부서에 정책·사업이 분산돼 있던 5대 이슈들에 대해 내부 정보공유와 협업 체계를 만들어가기 위한 것이다. 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 직접 명명했다.

향후 5개 이슈별 관련 부서들은 주요 일정과 계획 상시 공유, 정책 수립·추진 시 상호 소통과 유기적 협력을 통한 대국민 정책 효과 증진 방안 등을 강구한다. 필요한 경우 대외 행사나 정책 홍보 등도 함께 추진할 수 있도록 과학기술인공지능정책협력관의 협조하에 관리해 나갈 방침이다.

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배 부총리는 "다함께 스프린트를 통해 부내 정책 역량을 집중하고 실·국 간 상호 이해도를 더욱 높일 수 있도록 할 것"이라며 "일회성에 그치지 않고 집무실 내에 설치된 전자보드로 상시 점검하면서, 협업 중심의 효율적인 일하는 문화를 지속적으로 확산해 나가겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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