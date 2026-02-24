본문 바로가기
사회
일반

광주시, 탄벌동 송정 스포츠파크 준공…369억원 투입 근린공원 조성

이종구기자

입력2026.02.24 20:01

경기 광주시는 24일 탄벌동 산2 일원에서 송정 스포츠파크 조성 사업 준공식을 개최했다.

방세환 광주시장 등 참석자들이 24일 탄벌동 산2 일원에서 송정 스포츠파크 조성 사업 준공식에서 테이프커팅을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장 등 참석자들이 24일 탄벌동 산2 일원에서 송정 스포츠파크 조성 사업 준공식에서 테이프커팅을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 준공식에는 방세환 시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 지역 주민 등 100여 명이 참석해 사업 완료를 기념했다.


송정 스포츠파크는 지역 주민 휴식 공간 확충과 도시환경 개선을 위해 총사업비 369억 원을 투입해 조성한 근린공원이다. 전체 면적 3만7509.7㎡ 부지에 다목적 잔디마당, 야외무대, 전망대, 휴게시설, 맨발길 등을 설치해 체육·여가 활동이 가능한 공간으로 구성했다.

특히, 해당 공원은 도심에 위치해 접근성이 높고 송정지구 도시개발사업지 인근에 자리해 앞으로 생활권 녹지 축의 중심 거점으로 기능할 것으로 시는 보고 있다.


방세환 시장은 "송정 스포츠파크는 단순한 공원을 넘어 주민들이 일상 속에서 쉼과 여유를 느낄 수 있는 소중한 공간"이라며 "앞으로도 시민 삶의 질을 높이는 생활 밀착형 녹지 공간 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
