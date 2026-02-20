여수시의회 김영규 의원, 여수시장 예비후보 등록

"경험을 바탕으로 여수의 내일 책임질 것"

김영규 전 여수시의회 의장이 20일 오전 첫 번째로 여수시장 예비후보 등록을 마치고 본격적인 행보에 나섰다.

6선 시의원이자 더불어민주당 정책위 부의장을 맡고 있는 김 의원은 이날 오전 여수시선관위에서 예비등록을 마친 후 "오늘의 한 걸음은 새로운 시작이자 여수의 내일을 책임지겠다는 가장 무거운 약속"이라며 출발의 변을 밝혔다.

최근 여수가 직면한 위기 상황에 대해 깊은 우려를 표한 김 예비후보는 산단의 침체와 일자리 부족, 소상공인의 깊은 한숨, 떠나는 청년들과 줄어드는 인구 등을 언급하면서 "막연한 희망이나 빈말로는 이 무거운 현실을 덮을 수 없다"며 "더 이상 미루거나 외면하지 않고 실천으로 증명하겠다"고 목소리를 높였다.

특히, 그는 오랜 의정 활동을 통해 쌓아온 현장 경험을 바탕으로 "더 가까이 서서 절실한 목소리를 시정의 최우선 과제로 삼겠다"며 "갈등을 키우지 않고 지혜롭게 풀어나가는 '여수의 편'에 서는 시장이 되겠다"고 말했다.

김 예비후보는 "여수의 경제에 다시 기회가 있고, 청년들이 돌아올 이유가 있는 도시를 만들겠다"면서 "작은 약속 하나라도 반드시 지켜 신뢰를 쌓아가는 더 낮게, 더 단단하게 시민과 함께가겠다"고 시민들에 약속했다.





