장동혁, 한국노총 찾아 노동 존중 강조…"정년 연장 입법 의지"

12일 한국노총과 정책 간담회

장동혁 "노동 존중 사회 만들겠다"

장동혁 국민의힘 대표는 12일 서울 여의도 한국노총을 찾아 "'노동 존중 입법 실천'이 구호에 그치지 않고 실제 입법으로 이어지도록 노력하겠다"고 밝혔다. 특히 정년연장 문제와 관련해 국민의힘이 먼저 적극 나서겠다며 입법 추진 의지를 강조했다.

그는 "노동의 가치를 바로 세우는 것이 대한민국 미래를 여는 첫걸음"이라며 "대전환의 시대에 노동의 가치를 새롭게 세우기 위해서는 세대 간, 기업 간, 노동과 산업 간 상생의 노력이 그 무엇보다 중요하다"고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표(사진 왼쪽)가 13일 정책 간담회를 위해 서울 영등포구 여의도 한국노동조합총연맹을 방문해 김동명 한국노총 위원장과 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스 제공

그러면서 장 대표는 세 가지의 노동 관련 의제에 대해 언급했다. 우선 장 대표는 "정년연장 입법에 대해 국민의힘이 먼저 나서 이 문제 해결에 적극 노력하겠다"며 "다만 도입 방식과 시기에서 차이가 있지만, 대화와 타협을 통해 입법 추진에 노력하겠다"고 말했다.

두 번째로는 공무원과 교원의 정치 기본권 보장에 대해 말했다. 그는 "직무 관련 없는 영역에선 교원도 공무원도 정치적 기본권을 행사할 수 있어야 한다는 전제에는 동의한다"며 "다만 충분한 사회적 논의를 통해 어디까지가 직무 범위인지를 잘 가려내야 한다"고 말했다.

마지막으로 '석탄화력발전소 폐지지역의 정의로운 전환 지원 특별법'을 언급했다. 장 대표는 "석탄업이 폐지되면서 지역 경제를 어떻게 다시 유지시켜 나갈지에 대한 고민과 함께, 아니면 발전소 폐지에 따라 일자리를 잃은 분들의 삶을 국가가 더 먼저 고민하고 대책을 마련해나가야한다"고 말했다.

장 대표는 행정통합 논의에서 노동자의 권리와 지위가 약화되지 않아야 한다고도 강조했다. 그는 "행정통합이 이뤄지면 많은 사람들의 삶의 변화를 가져오는데, 가장 대표적인 것이 '근로의 환경과 질'이다. 노동자의 권리와 지위가 약화되지 않도록 국민의힘이 더 꼼꼼하게 챙기겠다"고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



