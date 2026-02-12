암참 만난 여한구 "한미 관세 합의 내용 성실히 이행"(종합)

한미 통상현안 논의 위한 간담회

"대미투자특별법 통과 위해 최선"

"비관세 분야 미국과 긴밀히 협의"

여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 12일 제임스 김 주한미국상공회의소(AMCHAM·암참) 회장과 만나 "한국 정부는 한미 통상 환경 안정화를 위해 양국 간 관세 합의 내용을 성실히 이행하고 있다"고 밝혔다.

암참은 이날 오전 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에 여 본부장을 초청해 비공개 간담회를 진행했다. 최근 한미 통상 갈등이 관세 문제를 넘어 비관세 장벽으로까지 확대되는 가운데, 민관이 한미 통상 환경 안정화를 위해 정책 방향을 논의하고 양국 간 경제 협력 방안을 모색하고자 마련한 자리다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장과 제임스 김 주한미국상공회의소(암참) 회장이 12일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호델에서 열린 암참이 주최한 특별 오찬 간담회에서 대화를 나누고 있다. 연합뉴스

여 본부장은 모두발언에서 "한국 기업의 대미 투자와 미국 기업의 대한국 투자가 함께 확대되는 점은 양국 간 투자 협력이 상호호혜적으로 발전하고 있음을 입증한다"며 "지난해 타결된 관세협상과 한미 전략적 투자 업무협약(MOU)을 토대로 양국이 유망한 투자 프로젝트를 공동으로 발굴·지원해 나간다면 올해 한미 경제 협력이 한 단계 도약하는 한 해가 될 것으로 믿어 의심치 않는다"고 말했다.

여 본부장은 지난해 11월 발의된 대미투자특별법 처리에 힘쓰고 있다고 강조했다. 그는 "특별법 처리를 위한 국회 특위가 지난 9일 발족했고 법안 통과를 위해 최선을 다하고 있다"며 "특별법이 반드시 통과돼 양국 간 경제·산업 협력이 안정적으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 했다.

이어 "한미 공동 팩트시트 후속 과제로 비관세 분야와 관련해 미국 측과 긴밀히 협의해 성실히 이행하고 있다"며 "향후 진전 상황을 미 행정부·기업과 적극 공유하겠다"고 언급했다. 여 본부장은 전날 한국을 찾은 릭 스와이처 미국 무역대표부(USTR) 부대표와 만나 비관세 분야 협의를 진행했다.

김 회장은 한미 관세협상 진행 상황과 관련해 "세부 조정이 진행 중이나 여 본부장은 한국 정부가 협상을 적절히 마무리할 수 있는 역량을 갖고 있다"고 언급했다.

또 "2주 전 이재명 대통령이 임기 동안 한국에 글로벌 기업 (아시아) 본부가 100개 미만에서 1000개로 확대되길 바란다고 말했다"며 "아시아 본부가 한국에 있는 퀄컴 등이 중요한 롤 모델이 되고 있다"고 했다. 김 회장을 비롯한 주한 외국상의 대표들은 최근 청와대를 방문해 이 대통령과 고용 유연성 제고에 관해 의견을 공유한 바 있다.

이어진 비공개 대담에서는 최근 통상 환경 변화에 따른 정부의 정책 방향과 한미 간 투자 협력, 외국인 직접 투자 환경 개선 방안 등 주요 현안을 논의했다. 여 본부장은 앞으로도 관련 정책 도입 과정에서 외국인 투자기업 등 이해관계자 의견을 충분히 수렴하겠다는 정부 입장을 전달했다.

30분가량 진행된 비공개 대담에서는 특히 한국에 글로벌 기업의 아시아 본부를 1000개로 늘리는 데 여 본부장과 김 회장이 공감대를 이룬 것으로 전해졌다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



