'이해찬 회고록' 펼친 李대통령 "정치가 나아가야 할 길 제시"

임철영기자

입력2026.02.11 19:17

"수많은 공격에도 방향 잃지 않게 잡아줘…함께여서 덜 외로웠다"

이재명 대통령은 고(故) 이해찬 전 국무총리가 남긴 '이해찬 회고록'에 대해 "우리 정치가 지켜야 할 가치와 앞으로 나아가야 할 길까지 명확히 제시해준다"며 "대한민국 민주주의가 어떻게 여기까지 왔는지 되새기고 싶은 모든 분께 일독을 권한다"고 11일 말했다.


이 대통령은 이날 페이스북에 '꿈을 모아 역사로 만든 당신의 발자취를 따라'라는 제목으로 글을 올리며 고인의 책을 추천했다.

이재명 대통령이 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리 빈소에 국민훈장 무궁화장을 추서하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "이 전 총리님을 떠나보내고 먹먹한 가슴으로 총리님의 회고록을 다시 펼쳤다"며 "대한민국 민주주의를 위해 평생을 바쳐 치열하게 싸워오신 삶이 책 곳곳에 고스란히 배어 있었다"고 적었다.


특히 "총리님께서는 정치의 '기술'보다 정치의 '자세'를 먼저 가르쳐주신 분"이라며 "수많은 시련과 공격 속에서도 방향을 잃지 않도록 굳게 잡아주시던 총리님의 목소리가 여전히 선명하다"고 되돌아봤다.


그러면서 "쉽지 않은 길이었지만 옆에 계셔주셨기에 버틸 수 있었고, 함께였기에 덜 외로웠다"며 "책 속에서나 만날 법한 큰 어른과 한 시대를 함께할 수 있었던 것은 제 삶의 크나큰 행운이자 영광"이라고 고인을 추모했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
