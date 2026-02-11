IBK기업은행, 소상공인 결제대금 바로 입금 서비스 개편

IBK기업은행이 소상공인의 자금 유동성 지원을 위해 '카드매출 바로입금 서비스'를 개편한다. 카드 결제대금을 별도 비용 없이 즉시 입금해주는 서비스로, 다음 달 3일부터 정식 운영한다.

기업은행은 카드 결제 후 입금까지 2~5일 걸리던 카드결제대금을 카드 가맹점에 즉시 입금해주는 '카드매출 바로입금 서비스'의 이용 편의성을 강화했다고 11일 밝혔다. 이번 개편으로 개인사업자는 신분증과 본인 명의 휴대폰만으로 영업점이나 비대면 채널에서 즉시 신청할 수 있으며, 기존에 필요했던 인감증명서 제출은 폐지됐다. 기업은행은 금융위원회 및 카드사와 협력해 신청 절차를 간소화했다.

입금 방식도 확대했다. 카드 결제 후 평균 10초 이내 입금되는 기존 실시간 입금 방식은 유지하면서, 매일 밤 10시 30분 당일 카드 매출을 한 번에 입금해주는 '일괄 입금' 서비스를 새롭게 도입했다. 소상공인이 영업 패턴과 자금 운용 방식에 맞춰 입금 방식을 선택할 수 있도록 한 것이다. 기업은행 관계자는 "서류 간소화는 소상공인의 시간과 비용을 아껴주기 위한 금융권 전체의 노력"이라며 "앞으로도 소상공인이 필요한 자금을 더 빠르고 쉽게 지원받아 민생경제에 활력이 생기도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



