본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

반찬에 사랑 담아… 고리원자력본부, ‘고리愛 든든한 밥상’ 후원

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.11 16:29

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 취약계층 지원 2300만원 전달

한국수력원자력 고리원자력본부가 설 명절을 앞두고 지역 취약계층 지원에 나섰다.


고리원자력본부는 지난 10일 부산사회복지공동모금회에 '고리愛 든든한 밥상' 사업 후원금 2300만원을 쾌척했다.

'고리愛 든든한 밥상'은 지역 취약계층 가정에 월 2회 반찬을 지원하는 고리원자력본부의 사회공헌 사업이다. 이번 후원은 한수원 사회공헌 집중 시행기간인 '임팩트위크'에 맞춰 설 명절 이웃 나눔의 의미를 갖는다.


이날 행사에 이상욱 고리원자력본부장과 남영규 대외협력처장, 박선욱 부산사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석했다. 원자력 여성모임 봉사자와 고리봉사대원들은 직접 명절 음식을 만들어 기장군 취약계층 40가구에 전달했다.


이상욱 본부장은 "이번 나눔이 어려운 이웃들에게 작은 위로가 되길 바란다"며 "지역과 함께하는 든든한 동반자로 역할을 이어가겠다"고 말했다.

이상욱 고리원자력본부장(앞줄 왼쪽에서 4번째)과 박선욱 부산사회복지공동모금회 사무처장(앞줄 왼쪽에서 5번째)이 원자력 여성모임 봉사자들 및 고리봉사대원들과 기념촬영하고 있다.

이상욱 고리원자력본부장(앞줄 왼쪽에서 4번째)과 박선욱 부산사회복지공동모금회 사무처장(앞줄 왼쪽에서 5번째)이 원자력 여성모임 봉사자들 및 고리봉사대원들과 기념촬영하고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수에 세계 '초비상' "전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

기쁨조 되려고?…"한쪽 찢고 한쪽 묶어" 탈북女가 폭로한 北 성형시술 실체

"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다

로보락 비켜!…삼성 '비스포크 AI 스팀' 출격

'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨

'대전 명물' 꿈돌이, 갓·족두리 썼네

새로운 이슈 보기