메리츠화재, 지난해 순이익 1조6810억원…전년 대비 1.7%↓

메리츠화재는 지난해 순이익으로 1조6810억원을 기록해 전년 동기 대비 1.7% 감소했다고 11일 밝혔다.

지난해 매출액은 12조2600억원으로 전년 동기 대비 6.1% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 2조2878억원으로 0.3% 감소했다.

투자 손익은 8623억원으로 전년 대비 13.2% 증가했다. 지난해 말 기준 자산운용 투자이익률은 약 3.7%다.

지난해 4분기 순이익은 2299억원으로 전년 동기 대비 5.6% 증가했다. 영업이익은 3338억원으로 14.7% 늘었다.

지난해 말 잠정 지급여력비율(K-ICS)은 237.4%로 안정적인 건전성 흐름을 이어갔다.

메리츠화재는 "어려운 대외 환경에도 불구하고 '가치 총량 극대화'라는 원칙 아래 본업 경쟁력 강화 및 질적 성장 전략에 집중하며 안정적 실적을 시현했다"고 설명했다. 그러면서 "대내외 영업환경 악화에도 탄탄한 이익 체력을 증명했다"며 "수익성 중심 전략과 안정적 자산운용 성과를 통해 견조한 실적을 이어가고 있다"고 덧붙였다.





이승형 기자



