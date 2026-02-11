코오롱스페이스웍스, 한화오션과 손잡고 중동 방산 진출 가속

사우디서 MOU 체결

해군 방어 역량 강화 수요 대응

WDS 2026서 협약

사우디·중동 시장 공동 공략

코오롱스페이스웍스가 한화오션과 손잡고 사우디아라비아를 비롯한 중동 방산 시장 공략에 본격 나선다.

코오롱스페이스웍스 안상현 대표(오른쪽)가 9일(현지시각) 사우디아라비아 리야드에서 열린 'WDS 2026(World Defense Show)'에서 한화오션과 사우디 및 중동 방산 시장 공동 진출을 위한 업무협약을 체결하고 한화오션 특수선사업부 어성철 사장(왼쪽)과 기념사진을 찍고 있다. 코오롱스페이스웍스 제공

코오롱그룹의 첨단 복합소재 솔루션 기업인 코오롱스페이스웍스는 지난 9일(현지시각) 사우디아라비아 리야드에서 열린 'WDS 2026(World Defense Show)'에서 한화오션과 사우디 및 중동 시장 공동 진출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 해군 방어 역량 강화를 추진 중인 사우디 정부의 요구사항에 맞춰 최적의 이행 방안을 마련하고, 중동 방산 시장에서의 성공적인 진출을 위해 협력을 지속하기로 했다.

이번 협력의 기반에는 코오롱스페이스웍스가 보유한 세계적 수준의 복합소재 기술력이 있다. 코오롱스페이스웍스는 국내 잠수함 사업을 통해 축적한 제조 역량과 품질 경쟁력을 바탕으로 비압력선체, 소나 음향창, 수소실린더 압력용기, 제어판, 통합 양강마스트 등 잠수함 운용에 필수적인 핵심 부품 기술을 확보하고 있다.

특히 장보고급(KSS-I)을 비롯해 장보고-III(KSS-III) Batch-I 3척, Batch-II 3척 등 국내 주요 잠수함 사업은 물론 인도네시아 해군 잠수함 사업에도 참여하며, 검증된 공급 이력과 품질 신뢰성을 입증해 왔다.

코오롱스페이스웍스는 이번 MOU를 계기로 현지화 협력 기반을 강화해 중동 시장 진출의 교두보를 확보한다는 계획이다. 방산 제품 경쟁력을 고도화하는 동시에, 철저한 현지화를 통해 해외 고객의 요구에 부합하는 제조 품질과 납기 대응 역량을 제공하고, 향후 북미 등 글로벌 시장으로 사업 기회를 확대할 방침이다.

이번 업무협약 체결식에는 코오롱스페이스웍스와 한화오션을 비롯한 국내 주요 방산 파트너사 관계자들이 참석했다. 참석자들은 'Korea One Team' 기조 아래 사우디 정부 및 현지 고객의 요구에 기민하게 대응할 수 있는 협력 네트워크를 구축해 공동 대응의 효율성을 높이기로 뜻을 모았다.

안상현 코오롱스페이스웍스 대표는 "사우디와 중동 시장은 극한 운용 환경에서도 높은 신뢰성과 기술력을 요구하는 시장"이라며 "그동안 글로벌 시장에서 축적해 온 복합소재 기반 핵심 부품 기술과 고객 맞춤형 서비스 경험을 바탕으로 중동 방산 시장에서 공급처를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 코오롱스페이스웍스는 방산 분야를 넘어 우주발사체와 항공 분야에서도 복합소재 기술과 제조 노하우를 기반으로 경쟁력을 강화하고 있다. 국내 최초 민간 우주발사체인 이노스페이스의 '한빛(HANBIT)' 시리즈에 핵심 부품을 공급하며 민간 우주 산업에서도 성과를 내고 있다. 앞으로도 글로벌 파트너십을 확대해 우주항공과 차세대 방산 시장을 아우르는 첨단 복합소재 솔루션 기업으로 입지를 넓혀 나갈 계획이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



