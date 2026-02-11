신한금융, 올해 생산적금융 20조 확정…경영진 평가에 연계

국민성장펀드 2조…포용금융 3조

그룹사 전략과제·KPI에 반영해 실행력 제고

신한금융그룹이 올해 생산적금융 공급 규모로 20조원을 확정했다. 진옥동 회장을 비롯한 경영진 평가와도 연계해 실행력을 높인다.

진옥동 신한금융그룹 회장(오른쪽 두번째)이 11일 서울 중구 본사에서 '생산적금융 추진위원회'를 열고 그룹사 경영진들과 이야기를 나누고 있다. 신한금융 제공 AD 원본보기 아이콘

신한금융은 11일 오전 서울 중구 본사에서 '그룹 생산적 금융 추진위원회'를 열고 이같이 결정했다.

이번 회의는 위원장을 맡고 있는 진 회장을 비롯해 주요 그룹사 최고경영자(CEO)가 참석했다. 이들은 그룹사별·사업영역별 생산적금융 추진안을 확정하고 실행 일정과 역할 분담 등 세부 이행 방안을 점검했다.

이를 통해 신한금융은 ▲국민성장펀드 2조원 ▲그룹 자체투자 2조원 ▲여신지원 13조원 ▲포용금융 3조원 등 올해 총 20조원 규모의 세부 계획을 수립했다.

구체적으로 투자 분과에서는 국민성장펀드 출자와 함께 창업벤처펀드(2500억원), 인프라 개발펀드(4500억원) 등 그룹 자체투자 역량을 활용해 AI·데이터센터·첨단 제조·재생에너지 등 국가 핵심산업과 메가 프로젝트 참여를 확대한다.

대출 분과에서는 정부의 초혁신경제 15대 선도 프로젝트 관련 산업을 중심으로 한 영업체계 구축, 지역 균형 발전을 위한 여신 지원 계획을 구체화한다. 심사팀 개편과 신용평가 모델 개선, 리서치팀 신설 등을 통한 직원 역량 강화에도 나서기로 했다.

포용금융 분과에서는 미소재단을 활용한 청년·지방 취약계층 금융 지원을 비롯해 고금리 금융비용 부담 완화, 보이스피싱·전세사기 피해자 지원 등 신한금융이 중점 추진해 온 사업을 중심으로 지원 범위를 한층 확대해 나갈 계획이다.

특히 생산적금융의 실질적 추진을 위해 이행 목표와 성과를 주요 그룹사의 전략과제 및 핵심성과지표(KPI)에 반영한다. 그룹 CEO를 비롯한 지주사 및 주요 자회사의 경영진 평가와도 연계하기로 했다.

진옥동 회장은 "초혁신경제 활성화를 위한 실효성 있는 금융지원을 확대해 우리 사회의 선순환 구조를 만들어가는 책임 금융을 실천할 것"이라며 "생산적금융 본연의 역할에 집중해 자본시장 활성화를 뒷받침하고, 이를 통해 단순한 수익 창출을 넘어 지속 가능한 성장의 핵심축으로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



