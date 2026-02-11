이정렬 개인정보보호위원회 부위원장이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의에 참석, 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 개인정보보호위원회 전체회의
2026년 02월 11일(수)
이정렬 개인정보보호위원회 부위원장이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의에 참석, 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인, 한국으로 몰려온다
오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크]
"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란
"코인으로 월급을 날리고 찾아왔어요"…현금 들고 명당 몰리는 이유
"7개월 만에 14조 날렸다"…세계 500대 부자서 내려온 CEO[비트코인 지금]
"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다
'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극
"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란
한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨