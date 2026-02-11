KB국민은행, 설맞이 전통시장 나눔활동…"포용금융 실천"

16년간 25만2000여명에게 식료품 전달

KB국민은행은 11일 서울 마포구 망원시장에서 설 명절을 앞두고 전통시장 사랑나눔 행사를 진행했다고 밝혔다.

11일 서울 마포구 망원시장에서 열린 2026 설맞이 전통시장 사랑나눔 행사에서 이환주 KB국민은행장(가운데)과 이세훈 금융감독원 수석부원장(오른쪽)이 식료품을 구입하고 기념촬영을 하고 있다.

명절을 맞아 KB국민은행 전국 영업추진그룹이 지역화폐를 활용해 전통시장에서 식료품을 구입한 뒤 이를 지역사회 복지시설 및 어려운 이웃에게 전달하는 행사다. 2011년부터 이어온 이 행사는 올해까지 16년간 171억원 상당의 식료품을 전통시장에서 구입해 25만2000여 명의 이웃에게 전달했다.

이날 행사에는 이세훈 금융감독원 수석부원장과 이환주 KB국민은행장을 비롯한 금융권 관계자들이 시장을 방문해 상인들을 응원하며 따뜻한 나눔 활동에 동참했다.

이외에도 KB국민은행은 설 명절을 앞두고 일시적인 자금 수요 증가로 경영에 어려움을 겪고 있는 중소기업 및 소상공인을 위해 총 15조1520억원 규모의 자금을 공급한다.

업체당 최대 10억원까지 신규 대출을 지원하며, 대출 신규 및 만기연장의 경우, 최대 1.5%포인트의 우대금리도 제공한다. 더불어 대출 만기 시 원금 일부상환 조건 없는 만기연장과 분할상환금 납입 유예 등 실질적인 금융 부담 완화를 위한 금융지원도 함께 제공한다.

KB국민은행 관계자는 "설을 맞아 이웃들과 따뜻한 마음을 함께 나누고 전통시장에 활기를 불어넣을 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 은행의 사회적 책임을 다하는 다양한 활동으로 포용금융을 실천해 나가겠다"고 말했다.





