광주 서구시설관리공단, 경영 정상화 본격화

경영혁신위원회 출범…지속가능 경영체계 구축



광주서구시설관리공단이 경영 정상화와 지속 가능한 혁신을 위한 전면적인 조직 쇄신에 나섰다.

공단은 최근 민·관·전문가가 함께 참여하는 협력 거버넌스인 경영혁신위원회를 구성하고 경영 위기 극복과 체질 개선을 위한 본격적인 혁신 행보에 돌입했다.

경영혁신위원회는 공단의 전방위적인 경영 쇄신을 통해 조직 경쟁력을 근본적으로 강화하기 위해 구성된 '위기 극복형 한시 기구'로 내부위원 2명과 외부위원 6명 등 총 8명으로 구성됐으며 공공행정, 안전, 법무, 회계, 체육, 경영·ESG 등 분야별 전문가들이 참여했다.

위원회는 분기별 정기회의를 통해 공단의 주요 경영 현안에 대한 전략 자문과 혁신 방향을 제시한다. 또한 실효성 있는 개선 과제를 발굴하고 중장기 경영 전략과 조직 운영 전반에 대한 점검, 개선방안을 지속적으로 논의해 나갈 예정이다.

특히 공단은 위원회를 통해 도출된 권고 및 자문 사항을 경영 실무에 즉시 반영하는 한편 차기 회의에서 이행 결과를 공유하는 '환류 체계'를 구축해 실질적인 변화를 이끌어낼 방침이다.

정용욱 이사장은 "경영혁신위원회는 단순한 자문기구가 아니라 공단의 경영 정상화와 지역사회 신뢰 회복을 위한 실천 중심의 혁신 기구"라며 "경영 위기 상황을 투명하게 공유하고, 주민이 체감할 수 있는 변화와 성과를 반드시 만들어내겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>