본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 서구시설관리공단, 경영 정상화 본격화

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.11 13:33

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경영혁신위원회 출범…지속가능 경영체계 구축

광주서구시설관리공단이 경영 정상화와 지속 가능한 혁신을 위한 전면적인 조직 쇄신에 나섰다.


공단은 최근 민·관·전문가가 함께 참여하는 협력 거버넌스인 경영혁신위원회를 구성하고 경영 위기 극복과 체질 개선을 위한 본격적인 혁신 행보에 돌입했다.

경영혁신위원회는 공단의 전방위적인 경영 쇄신을 통해 조직 경쟁력을 근본적으로 강화하기 위해 구성된 '위기 극복형 한시 기구'로 내부위원 2명과 외부위원 6명 등 총 8명으로 구성됐으며 공공행정, 안전, 법무, 회계, 체육, 경영·ESG 등 분야별 전문가들이 참여했다.


위원회는 분기별 정기회의를 통해 공단의 주요 경영 현안에 대한 전략 자문과 혁신 방향을 제시한다. 또한 실효성 있는 개선 과제를 발굴하고 중장기 경영 전략과 조직 운영 전반에 대한 점검, 개선방안을 지속적으로 논의해 나갈 예정이다.


특히 공단은 위원회를 통해 도출된 권고 및 자문 사항을 경영 실무에 즉시 반영하는 한편 차기 회의에서 이행 결과를 공유하는 '환류 체계'를 구축해 실질적인 변화를 이끌어낼 방침이다.

정용욱 이사장은 "경영혁신위원회는 단순한 자문기구가 아니라 공단의 경영 정상화와 지역사회 신뢰 회복을 위한 실천 중심의 혁신 기구"라며 "경영 위기 상황을 투명하게 공유하고, 주민이 체감할 수 있는 변화와 성과를 반드시 만들어내겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수에 세계 '초비상' "전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다

로보락 비켜!…삼성 '비스포크 AI 스팀' 출격

'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

바이애슬론 동메달리스트의 참회…"바람피웠어요"

한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨

"누가 HBM4 주도권 잡나"…엔비디아 공급 앞둔 삼성·하이닉스 '초격차 진검승부'

새로운 이슈 보기