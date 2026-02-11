동두천 복합문화커뮤니티센터, 원도심 문화 재생 거점으로 자리매김

경기 동두천시 원도심 활성화의 상징인 복합문화커뮤니티센터가 개관 1주년을 맞아, 그간의 운영 성과를 바탕으로 시민의 일상에 기분 좋은 변화를 더하는 문화 허브로 재도약한다.

동두천 복합문화커뮤니티센터 전경. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

복합문화커뮤니티센터는 과거 미군과 군무원들이 거주했던 공간으로, 1990년대 미군 철수 이후 장기간 방치됐던 이른바 '외인아파트' 건물을 시가 매입해 조성한 시설이다. 쇠퇴했던 원도심에 새로운 활력을 불어넣는 문화 재생의 핵심 거점으로 자리매김하고 있다.

시는 지난 1년여간의 안정적인 운영을 토대로, 1층 청년창업지원센터부터 7층 미디어센터까지 각 기관의 기능과 전문성을 살린 현장 중심의 이용 활성화 전략을 단계적으로 추진할 계획이다.

1층 청년창업지원센터는 맞춤형 교육 프로그램을 확대 운영해 청년들의 취·창업 지원을 강화하고, 2층 생활문화센터는 춤·악기 연주·연극 등 시민들이 자발적으로 문화 활동을 펼칠 수 있는 거점 공간으로서 역할을 확대한다.

3층 청소년문화의집·청소년상담지원센터·학교밖청소년지원센터는 청소년 문화 활동 지원과 상담·교육 프로그램을 연계 운영해, 청소년의 건강한 성장을 체계적으로 지원할 방침이다.

이어 4~6층 오르빛도서관은 이용자 선호도를 반영한 장서 확충과 함께, 책을 기반으로 한 독서문화 진흥 프로그램, 인문학 강연, 클래식·재즈 공연 등 다양한 문화 행사를 운영해 원도심에 지속적인 활력을 불어넣을 예정이다.

마지막으로 7층 미디어센터는 1인 미디어 크리에이터 양성, 디지털 미디어 실무 및 편집 교육, AI 활용 미디어 제작 교육 등을 통해 지역 크리에이터들의 활동을 적극 지원할 계획이다.

동두천시 관계자는 "과거 외인아파트가 원도심 쇠퇴의 아픔을 상징했다면, 현재의 복합문화커뮤니티센터는 전 세대가 소통하며 미래를 함께 그려 나가는 기분 좋은 변화의 상징"이라며 "앞으로도 각 기관의 전문성을 지속적으로 강화해 시민 누구나 찾고 싶은 동두천시 대표 문화 플랫폼으로 만들어 가겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>