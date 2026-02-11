본문 바로가기
법원, 19일 '내란 우두머리' 尹 1심 선고 중계방송 허가

변선진기자

입력2026.02.11 10:38

19일 오후 3시부터 생중계

내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 오는 19일 오후 3시부터 생중계된다.

연합뉴스

연합뉴스

11일 서울중앙지법 형사25부(부장판사 지귀연)는 윤 전 대통령의 1심 선고에 대한 방송사의 중계방송 신청을 허가했다고 밝혔다. 법원 자체 장비로 촬영한 선고공판 영상이 방송사에 실시간 송출된다. 다만 법원은 기술적 사정에 따라 송출 지연이 발생할 수 있다고 설명했다. 법원은 허가 사유를 별도로 밝히지는 않았으나 그동안 공공의 이익, 사회적 관심도가 높은 사건에 한해 선고 중계를 허가해왔다.


윤 전 대통령은 2024년 12월3일 위헌·위법한 비상계엄을 선포하는 등 국헌 문란을 목적으로 폭동을 일으킨 혐의를 받는다. 조은석 내란 특별검사팀은 지난달 13일 윤 전 대통령에게 사형을 구형한 바 있다. 같은 날 내란중요임무종사 혐의를 받는 김용현 전 국방부 장관, 노상원 전 정보사령관, 조지호 전 경찰청장 등 내란 중요 가담자 7명에 대한 선고도 있다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
