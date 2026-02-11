파리바게뜨·LG전자, 유럽 무대에 ‘K파바’ 쇼케이스

스페인 바르셀로나 ‘ISE 2026’ 전시 공간 운영

미래형 매장 구현… ‘K파바’ 제품 소개

파리바게뜨가 LG전자와 협업해 유럽 최대 디스플레이 전시회인 'ISE(Integrated Systems Europe) 2026'에서 한국 베이커리의 경쟁력과 우수성을 알렸다.

파리바게뜨는 이달 3일부터 6일까지(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 행사 기간 LG전자와 함께 B2B 맞춤형 솔루션을 적용한 파리바게뜨 매장을 선보였다고 11일 밝혔다.

혁신적인 디스플레이와 사이니지 솔루션을 결합해 미래형 매장을 구현한 이 공간에서는 'K파바 제주청보리빵', '파란라벨 고단백 서리태 카스테라', '안녕샌드' 등 파리바게뜨를 대표하는 다양한 제품이 전시됐다.

또한 전시관 입구에 설치된 3면 LED 미디어 타워와 매장 내부 사이니지를 통해 한국 전통의 미와 맛을 현대적으로 구현한 'K파바'의 정체성과 스토리를 전달했다.

'K파바'는 파리바게뜨의 K베이커리 정체성을 강조한 브랜드로, '파바'의 모음 'ㅏ'를 길게 표기해 전 세계인이 즐기는 K팝처럼 한국의 우수한 베이커리를 글로벌 트렌드로 확장하겠다는 의지를 담고 있다.

앞서 파리바게뜨는 'K파바' 콘셉트를 적용한 제품군을 선보이고 회사의 모체가 된 '상미당' 80주년 헤리티지를 담아 특화 매장 '광화문 1945점'을 오픈했다.

현재 파리바게뜨는 국내 3400여 개 매장을 비롯해 미국, 영국, 프랑스, 캐나다, 싱가포르 등 전 세계 15개국에서 700여개 매장을 운영 중이다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



