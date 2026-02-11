본문 바로가기
아이브 장원영, 세브란스병원에 2억원 기부

박정연기자

입력2026.02.11 10:03

소아청소년 환자 치료와 진료환경 개선 지원

스타쉽엔터테인먼트 소속 그룹 아이브(IVE)의 장원영 씨가 소아청소년 환자들의 치료 지원을 위해 세브란스에 총 2억원을 기부했다.

걸그룹 아이브 소속 장원영. 세브란스병원

세브란스병원 관계자는 "어린이와 청소년 팬들이 많은 만큼, 또래 아이들의 치료와 회복과 긍정적 영향을 주고 미래에 함께 성장 할 수 있는 도움이 되고자 이번 기부를 결정한 것으로 전해졌다"고 말했다.


기부금은 세브란스 어린이병원 발전기부금 1억 원과 강남세브란스병원 소아청소년과 발전기부금 1억 원으로 각각 사용된다. 소아청소년 환자의 치료 지원과 진료 환경 개선에 활용될 예정이다.

이상길 연세의료원 대외협력처장은 "소아청소년 환자들을 위한 뜻깊은 나눔에 깊이 감사드린다"며 "기부금이 환아들의 치료와 회복에 실질적인 도움이 될 수 있도록 소중히 사용하겠다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr
