보건환경연구원, 대기오염 이동측정시스템 11일부터 운영

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.11 09:55

신청받은 13개 측정지점 선정...고정식 대기측정소와 성능 동일

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시 보건환경연구원이 올해 산업단지 인근, 민원 발생지역 중심으로 시·구청 신청을 받은 13개 측정지점에 대해 이동측정시스템을 11일부터 본격 운영한다.


관내 대기오염이 우려되는 지역과 대기측정소가 설치되지 않은 지역을 대상으로 실시간 대기질을 파악할 수 있는 이동측정시스템은 차량에 고정식 대기측정소와 동일한 성능의 측정 장비를 탑재한 이동형 장비로, 미세먼지와 오존 등 대기오염물질 7개 항목을 24시간 연속 자동 측정할 수 있다.

연구원은 올해 산업단지 인근, 민원 발생지역 중심으로 시·구청의 신청을 받아 13개 측정지점을 선정했으며, 12월까지 연간 150일 이상 현장 대기질 조사를 실시할 계획이다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

정태영 보건환경연구원장은 "이동측정시스템은 필요한 곳을 직접 찾아가 실시간으로 대기질을 확인할 수 있다는 점이 큰 장점"이라며 "생활 주변 대기오염 상태를 보다 정확하게 파악해, 대기오염을 사전에 예방하고 시민 불안을 해소하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
