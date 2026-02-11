본문 바로가기
2월 1∼10일 수출 44.4%증가…반도체 137.6%↑(상보)

세종=주상돈기자

입력2026.02.11 09:15

수정2026.02.11 09:21

관세청, 2월 1~10일 수출입 현황

수출 증가세가 2월에도 이어지고 있다. 이달 10일까지 반도체 수출이 137% 이상 늘어나며 전체 수출 증가세를 견인했다.


관세청이 11일 발표한 2월 1~10일 수출입 현황에 따르면 수출액은 214억달러로 전년 동기 대비 44.4% 늘었다.

상공에서 바라본 평택항에 화물컨테이너가 쌓여 있다. 강진형 기자

원본보기 아이콘

조업일수는 7.5일로 지난해 같은 기간(7.0일) 대비 0.5일 많았다. 이를 고려한 일평균수출액은 28억5000만달러로 34.8% 증가했다.


품목별로는 전년 동기 대비 반도체(137.6%)와 석유제품(40.1%), 무선통신기기(27.9%) 등은 증가했다. 승용차(-2.6%)와 선박(-29.0%) 등은 감소했다. 반도체 수출이 크게 늘면서 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 31.5%를 기록하며 12.3%포인트 확대됐다.


중국(54.1%)과 미국(38.5%), 베트남(38.1%), 유럽연합(EU·12.2%), 대만(101.4%) 등 10대 주요국으로의 수출이 모두 늘었다.

수입액은 207억달러로 전년 동기 대비 21.1% 증가했다. 반도체(32.2%)와 반도체 제조장비(69.1%) 등의 수입은 늘었고, 원유(-19.7%)와 가스(-2.2%) 등은 줄었다. 국가별로는 중국(65.5%)과 EU(39.4%), 미국(4.0%), 일본(0.5%) 등은 증가, 사우디아라비아(-30.3%) 등은 감소했다.


이달 10일까지의 무역수지는 6억4400만달러 흑자를 기록했다. 이를 포함한 연간 무역수지는 93억5900만달러가 됐다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
