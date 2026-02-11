본문 바로가기
영화 볼수록 혜택도 달린다…CGV, 설맞이 '무비 레이스'

이종길기자

입력2026.02.11 08:56

병오년 '말의 해' 콘셉트 살린 이색 마케팅
누적 관람시간 따라 '순금 말' 등 경품 증정

영화 볼수록 혜택도 달린다…CGV, 설맞이 '무비 레이스'
병오년(丙午年) '붉은 말의 해'를 맞아 극장이 거대한 레이스 트랙으로 변신한다.


CJ CGV는 22일까지 관객에게 색다른 즐거움을 선사할 '2026 러닝타임 레이스'를 진행한다고 11일 밝혔다. 영화의 누적 관람 시간(러닝타임)을 달린 거리로 환산해, 마치 마라톤을 완주하듯 단계별로 보상을 제공하는 고객 참여형 이벤트다. '말의 해'라는 시의성에 '달린다'는 콘셉트를 접목해 관람 행위에 게임적 요소를 더했다.

참여 방법은 간단하다. CGV 모바일 앱 이벤트 페이지에서 '참여하기' 버튼을 누르면 영화 관람 시 자동으로 기록이 측정된다. 참가자 전원에게 2D 영화 3000원 할인 쿠폰이 지급되며, 이후 누적 시간에 따라 영화 및 매점 할인 쿠폰, 팝콘 무료 쿠폰, VIP 점수, CJ ONE 포인트, 순금 말 등 혜택의 폭이 커진다.


성호경 CJ CGV IMC팀장은 "극장에서 보내는 시간이 단순한 관람을 넘어 하나의 즐거운 기록이 되길 바라는 마음으로 기획했다"며 "가족, 친구들과 함께 달리며 뜻깊은 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

