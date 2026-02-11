업비트, 2026 시니어 금융골든벨 참가자 모집

만 50세 이상 1200명 대상

온라인 강의 후 비대면 퀴즈 대회

디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 시니어 세대의 디지털 금융 역량 강화를 위해 '금융감독원 x 업비트와 함께하는 시니어 온라인 금융교육 도전! 금융골든벨(이하 시니어 금융골든벨)' 참가자를 모집한다고 11일 밝혔다.

올해 프로그램은 OECD 산하 국제 금융 교육 네트워크(INFE)가 주관하는 '국제 금융 교육 주간(매년 3월 넷째 주 전후)'에 금융감독원과 함께 진행한다. 시니어 세대의 경제적 자립 기반 마련과 보이스피싱 등 금융 범죄 예방에 초점을 맞췄다.

이번 행사는 만 50세 이상이라면 누구나 참여할 수 있다. 참가 희망자는 2월11일부터 26일까지 시니어금융교육협의회 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 참가자로 확정된 선착순 1200명에게는 오는 27일 학습 교재와 함께 유튜브 강의 링크가 발송되며, 참가자들은 3월3일부터 16일까지 약 2주간 금융 정보 및 투자, 연금, 금융 사기 예방, 디지털 자산, 금융 소비자 보호 등의 커리큘럼을 자율적으로 학습하게 된다. 골든벨 행사는 3월17일부터 19일까지 총 4회차에 걸쳐 화상 회의 플랫폼(Zoom)을 통해 진행한다. 성적 우수자에게는 1등 50만원, 2등 30만원, 3등 10만원 등 총 300명에게 신세계 상품권과 커피 교환권을 제공한다.

신청 및 일정에 관한 자세한 내용은 시니어금융교육협의회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

오경석 두나무 대표는 "디지털 금융 환경이 급변함에 따라 시니어 세대의 소외 현상과 금융 범죄 노출 위험이 커지고 있다"며 "OECD 국제 금융 교육 주간에 맞춰 진행되는 이번 행사가 시니어분들에게 똑똑하고 안전한 경제 생활을 누리는 전환점이 되길 희망한다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>