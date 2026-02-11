본문 바로가기
그렙, 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증 획득

최호경기자

입력2026.02.11 08:08

'모니토' 서비스 신뢰도 제고

그렙은 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득했다고 11일 밝혔다.


ISMS-P는 정보보호 관리체계 수립·운영(16개), 보호대책 요구사항(64개), 개인정보 처리 단계별 요구사항(22개) 등 총 102개의 심사 항목을 모두 충족해야 받을 수 있는 국가 보안 인증이다. 기업의 정보 보호 관리체계가 국가 기준에 적합한지를 종합적으로 검증하는 최고 수준의 보안 표준으로 평가받는다.

온라인 테스팅 플랫폼 그렙은 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회가 주관하는 국가 공인 보안 인증 'ISMS-P'를 획득했다. 그렙

그렙은 이를 통해 온라인 시험 감독 솔루션 '모니토'와 같이 높은 보안 수준이 요구되는 환경에서 더욱 안전하고 공정한 테스팅 환경을 제공할 수 있게 됐다.


임성수 그렙 대표는 "앞으로도 철저한 보안과 개인정보 보호를 바탕으로 신뢰할 수 있는 인공지능(AI) 서비스를 제공하며 플랫폼 경쟁력을 높여나가겠다"며 "강화된 보안 신뢰성은 해외 파트너사 및 고객들과의 협업 과정에서 그렙의 글로벌 경쟁력을 뒷받침하는 토대가 될 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
