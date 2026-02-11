강릉시 "안전하고 편안한 명절"…24시간 비상 대응 체계 가동

시, '2026 설 연휴 종합대책' 시행

재난·의료·물가 등 8개 분야 집중 관리

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 다가오는 설 명절을 맞아 시민들이 안전하고 편안한 연휴를 보낼 수 있도록 '2026년 설 연휴 종합대책'을 시행한다고 11일 밝혔다.

시는 설 연휴 기간인 오는 14일부터 18일까지 종합상황실을 가동하고 ▲안전관리 ▲보건·의료 ▲물가안정 ▲교통 ▲청소관리 등 생활과 밀접한 8개 분야를 집중적으로 관리할 방침이다.

시민과 고향을 찾는 귀성객이 안전하게 연휴를 보낼 수 있도록 재난안전상황실을 24시간 운영하며 화재·한파·폭설 등 재난 상황에 대비한 현장 대응을 강화할 계획이다. 특히 건조해진 날씨로 높아진 산불위험에 대비하기 위해 산불상황실 24시간 비상연락체계를 유지하며, 연휴기간 한파 대비 제설·결빙 취약구간에 대한 예찰 및 제설에 만전을 기한다.

깨끗한 강릉을 위해 청소종합상황실과 기동처리반을 운영해 쓰레기 관련 민원에 신속히 대응할 방침이다. 특히 효율적인 쓰레기 수거를 위해 연휴 기간 발생한 쓰레기는 18일 저녁부터 배출이 가능하며, 19일부터 일괄 수거될 예정이다.

물가 부담 완화를 위해 물가대책 종합상황실을 운영하고 주요 성수품 물가동향 파악 및 중점관리품목(농축임산물 20종) 물가모니터링을 강화한다.

연휴기간 중 긴급 의료서비스를 위해 관내 4개 종합의료기관(▲강릉아산병원 ▲강릉의료원 ▲강릉동인병원 ▲강릉고려병원)의 24시간 비상 진료체계를 유지하고, 병의원 117곳, 약국 41곳도 함께 운영되어 의료공백을 최소화할 예정이다.

시는 본청과 사업소, 읍·면·동을 대상으로 4개 반 14명으로 구성된 감찰반을 운영해 엄정한 공직기강을 확립할 계획이다.

김홍규 강릉시장은 "'2026~2027강릉 방문의 해' 선포를 기점으로 우리 시는 전 국민에게 사랑받는 고품격 관광 도시로의 도약을 시작했다"며 "이번 설 연휴 종합대책은 단순히 불편 해소를 넘어, 강릉의 핵심 가치인 '깨끗함, 친절함, 정직함'을 귀성객과 관광객들에게 확실히 각인시키는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이어 "시민들께서는 설날 당일 쓰레기 배출 자제 등 정직한 약속으로 깨끗한 강릉 만들기에 동참해 주시길 바라며, 시는 연휴 기간 행정력을 집중해 누구나 다시 찾고 싶은 친절하고 안전한 강릉을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



