고양시, 2026년 설명절 맞이 사회복지시설 격려 방문

이종구기자

입력2026.02.11 07:40

이동환 시장, 장애인재활시설·청소년 쉼터 찾아 소외계층·종사자 위문

경기 고양특례시(시장 이동환)가 민족 고유의 명절인 설을 맞아 지역 내 사회복지시설 2곳을 방문해 위문금 등을 전달하고 격려했다.

고양시, 2026년 설명절 맞이 사회복지시설 격려 방문. 고양시 제공

고양시, 2026년 설명절 맞이 사회복지시설 격려 방문. 고양시 제공

방문 시설은 장애인지역사회재활시설인 '고양시장애인주간보호센터'와 청소년 쉼터인 '고양시여자중장기청소년쉼터'로, 이번 방문은 명절을 맞아 소외되기 쉬운 이웃들에게 따뜻한 정을 나누고, 사회복지 현장에서 헌신하고 있는 종사자들의 노고에 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.


이동환 고양특례시장은 각 시설을 방문해 현장 여건을 살피고 종사자들의 애로사항과 입소자들의 의견을 청취하는 등 생생한 현장의 목소리에 귀를 기울이는 뜻깊은 시간을 가졌다.

이동환 고양특례시장은 "명절에도 가족처럼 입소자들을 돌보고 있는 종사자분들의 노고에 깊은 감사를 드린다"며 "앞으로도 소외되는 이웃 없이 모든 시민이 따뜻하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.


한편, 시는 매년 명절마다 사회복지시설과 취약계층을 대상으로 위문활동을 이어오며 나눔과 상생의 지역 공동체 문화 조성에 힘쓰고 있다. 총 5000만원의 예산으로 입소자 현원 및 수급자 비율에 따라 사회복지시설별로 위문금을 전달해 왔으며, 이번 설 명절에는 관내 33개 사회복지 생활시설 입소자를 대상으로 2500만원의 위문금을 지급했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
