[특징주]증권株, 오천피·천스닥에 줄줄이 신고가

코스피가 5100선에 올라서고 코스닥도 1100건을 돌파하는 등 증시 강세가 지속되면서 증권주들이 상승세를 보이고 있다. 장중 줄줄이 52주 신고가를 기록했다.

28일 오전 9시37분 현재 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 406,500 전일대비 16,000 등락률 +4.10% 거래량 38,780 전일가 390,500 2026.01.28 09:41 기준 관련기사 [특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑[클릭 e종목]"키움증권, 브로커리지 호조에 신사업까지…목표가 ↑""증권株, 4Q 실적 발표 후 매수세 유입 기대…대형사 주목" 전 종목 시세 보기 close 은 전일 대비 1만2000원(3.07%) 오른 40만2500원에 거래되고 있다. 장중 40만3500원까지 올라 52주 신고가를 다시 썼다. NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 25,400 전일대비 800 등락률 +3.25% 거래량 323,564 전일가 24,600 2026.01.28 09:41 기준 관련기사 NH투자증권, 30억 고액자산가 6000명 돌파 [클릭 e종목]"NH투자증권, 호실적과 배당 기대감…목표가↑"트래블월렛, '여행자금 불리기' 출시…NH證 RP상품 연동관리 전 종목 시세 보기 close 은 3.05% 오른 2만5350원을 기록 중이다. 장중 2만5500원까지 올라 52주 최고가를 경신했다. 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 2,500 등락률 +1.22% 거래량 73,783 전일가 204,500 2026.01.28 09:41 기준 관련기사 [특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑S&P "대형 증권사, 모험자본 공급 확대…신용등급 하방압력 이어질 수 있어"고액자산가, 이달 변동성 확대에 주식 비중 줄였다 전 종목 시세 보기 close 는 1.96% 상승 중으로, 장중 21만원을 터치하며 52주 신고가를 기록했다. 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 90,700 전일대비 5,000 등락률 +5.83% 거래량 299,180 전일가 85,700 2026.01.28 09:41 기준 관련기사 삼성증권, 사상 첫 순이익 1조원 돌파…브로커리지 호조가 실적 견인[특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑삼성, 청소년 '생명' 살린다…4.7만명 마음건강 지켜 교육부장관상 수상 전 종목 시세 보기 close 은 장중 8만9400원까지 올라 52주 신고가를 다시 썼다. 3.38% 오른 8만8600원에 거래되고 있다. 이밖에 DB증권 DB증권 016610 | 코스피 증권정보 현재가 12,600 전일대비 400 등락률 +3.28% 거래량 81,141 전일가 12,200 2026.01.28 09:41 기준 관련기사 DB증권, AI 투자자문 서비스 ‘스윙스타’ 오픈DB증권, 3분기 누적 영업이익 1010억…전년比 92.5%↑DB증권, DB&케이원 한미주식형 랩 출시 전 종목 시세 보기 close (2.95%), 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 11,980 전일대비 330 등락률 +2.83% 거래량 43,158 전일가 11,650 2026.01.28 09:41 기준 관련기사 [특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑코스피 3200 뚫자 증권株 신바람, 줄줄이 신고가금감원, 'PF 성과보수 부당지급' 6개 증권사 대표 등 제재 전 종목 시세 보기 close (1.46%)도 장중 52주 신고가를 기록했다.

고연수 하나증권 연구원은 "국내 증시 일평균 거래대금은 1월 누적 기준 57조9000억원, 최근 5거래일 기준 71조7000억원으로 사상 최고치를 기록 중"이라며 "증권주는 코리아 디스카운트 해소와 함께 할인율이 조정되고 있는 흐름"이라고 분석했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



