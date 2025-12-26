위험직무 순직 유가족 만난 李 "특별한 희생 상응하는 예우와 보상"

이 대통령, 26일 위험직무 순직 유가족 오찬

"모두를 위한 희생에는 특별한 보상 원칙"

이재명 대통령이 26일 용산 대통령실에서 열린 위험직무 순직 유가족 초청 오찬에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 26일 위험직무 순직 유가족들을 만나 "국가 구성원들의 더 나은 삶과 안전, 생명을 위한 희생에 대해서는 우리 공동체 모두가 특별한 관심과 애정으로 특별한 희생에 상응하는 예우와 보상을 해야 한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 경찰·소방·군인 등 위험직무에서 일하다 순직한 공직자의 유가족들과 초청 오찬을 갖고 "우리 정부는 모두를 위한 특별한 희생에는 특별한 보상이 주어져야 한다는 원칙을 지켜나갈 것"이라면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "세계 어디를 둘러봐도 우리나라만큼 안전한 나라를 찾기 어렵다고 한다"며 "오늘날 대한민국이 이렇게 안전한 나라가 된 것은 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 묵묵하게 헌신해 오신 분들, 특히 많은 공직자의 땀과 노력, 그리고 희생과 헌신이 있었던 덕분"이라고 강조했다.

그러면서 "다급하고 간절한 국민들의 부름에 가장 앞장서서 국가의 역할을 행하신 분들께 국민을 대표하여 감사와 존경의 마음을 전한다"고 언급했다.

이어 이 대통령은 "저는 유가족 여러분께서도 국민을 위한 숭고한 헌신에 함께하신 분들이라고 생각한다"며 "생전에는 언제나 건강한 복귀를 바라며 불안을 견디고 묵묵히 기다리고 또 인내하셨을 것"이라고 위로했다.

또 이 대통령은 "어떤 위로의 말로도 그 아픔을 들어드릴 수는 없을 것"이라면서 "누구보다 가까이에서 지켜보신 산 증인으로서 순직자분들의 용기와 사랑이 우리 이웃과 국민을 안전하게 지켜주셨다는 자부심과 긍지나마 간직하셨으면 좋겠다"고 얘기했다.

아울러 이 대통령은 "국가와 공동체를 위한 희생에 합당한 대우로 응답하는 나라, 국민을 위한 헌신이 자긍심과 영예로 되돌아오는 나라를 꼭 만들어서 여러분의 헌신과 희생에 보답하겠다"고 거듭 약속했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



