본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

보그워너창녕, 창녕군 이웃돕기 성금 2000만원 기탁

영남취재본부 주소은기자

입력2025.12.26 08:50

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역사회와 함께 발전하는
대표기업으로 자리매김

경남 창녕군은 최근 보그워너창녕유한책임회사 임직원들이 연말을 앞두고 관내 어려운 이웃 돕기에 동참하고자 성금 2000만원을 기탁했다고 26일 밝혔다.


보그워너창녕은 창녕군 계성면에 위치하며 미국에 본사를 둔 글로벌 자동차 부품 전문기업으로 지난해 9월 전동화 시스템 부품 제조공장을 추가 신축하고 친환경 자동차용 구동모터 및 인버터 등을 생산하며 미래모빌리티 산업을 선도하고 있다.

성낙인 창녕군수와 보그워너창녕(유)이 함께 기탁식을 진행하고 있다. 창녕군 제공

성낙인 창녕군수와 보그워너창녕(유)이 함께 기탁식을 진행하고 있다. 창녕군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 성금은 보그워너창녕 전 임직원들이 나눔 실천을 위해 십시일반으로 마련하여 기탁함으로써 그 의미를 더했으며, 이 밖에도 보그워너창녕은 지역인재 장학금 기탁, 산불복구 성금 기탁, 현물기탁 등 다양한 방법으로 계속해서 지역사회에 공헌하고 있다.

성낙인 창녕군수는 "보그워너창녕은 창녕군에 터를 잡고 계속해서 성장하고 있는 글로벌 기업으로서 지속적인 지역사회 공헌은 창녕군을 대표하는 기업으로서 모범이 된다"며 "성금은 기탁자의 따뜻한 마음을 담아 도움이 필요한 군민에게 사용하겠다"고 말했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비상사태' 선언한 美 "외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"라면 먹는 카리나 어떤데"…신라면 광고 한달새 1억뷰 찍었다

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

"화장실서 담배피면 안보이겠지?" 했다가 화들짝

박정훈 "파렴치한 기업…쿠팡처럼 하면 안된다 보여줘야"

"美 J-1비자 '현대판 노예'로 악용…근로시간 위반·산재 등 속출"

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기