"유령 인플레로 금리 높아" vs "금리 중립"…Fed 위원들 간 적정 금리 논쟁(종합)

미국 연방준비제도(Fed)가 지난주 기준금리를 세 차례 연속 인하한 가운데, 적정 금리 수준을 둘러싼 Fed 내부의 시각차가 점차 뚜렷해지고 있다. 노동시장 둔화와 고물가 지속이라는 엇갈린 흐름 속에서 위원들이 정책 우선순위에 차이를 보이며 통화정책 결정이 한층 어려워지고 있다는 평가다.

도널드 트럼프 미 대통령의 '경제 책사'로 불리는 스티브 마이런 Fed 이사는 15일(현지시간) 컬럼비아대 국제·공공정책대학원 강연에서 "유령 인플레이션(phantom inflation)이 Fed의 판단을 왜곡하고 있다"며 "그 결과 기준금리가 지나치게 높은 수준에 머무르고 있다"고 주장했다. 그는 "실제로 기저에 존재하는 인플레이션 압력이 무엇인지 신중하게 판단할 필요가 있다"며 "현재 측정되는 과도한 인플레이션 수치는 현 수급 여건을 제대로 반영하지 못하고 있다"고 말했다.

마이런 이사는 물가 지표 산출 시 주택 부문 등 일시적이고 왜곡된 요소인 '잡음'을 제외하면 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원 물가 상승률은 2.3% 수준이라고 지적했다. Fed 목표(2%) 범위에 근접해 있다는 설명이다.

그는 통화정책을 불필요하게 긴축적으로 유지할 경우 "일자리 감소로 이어질 것"이라고 경고했다.

마이런 이사는 지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 처음 참석한 이후 3연속 0.25%포인트 금리 인하에 반대하며 0.5%포인트 인하, 이른바 '빅컷'을 주장해 왔다. 다만 그는 이날 CNBC 인터뷰에서 Fed가 금리를 인하하고 경제에 대한 정책적 제약 효과를 점차 완화해 나간다면 "보다 큰 폭의 인하를 요구하며 반대 의견을 낼 필요성도 그만큼 줄어들 것"이라고 밝혔다.

반면 Fed 내부 주류 인사들은 최근의 금리 인하가 고용과 물가라는 두 가지 위험 간 균형을 맞추기 위한 조치였다는 점을 강조하며 현재 통화정책이 중립 수준에 놓여 있다는 판단을 내놨다.

'Fed 2인자'로 불리는 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 이날 뉴저지주 저지시티에서 열린 행사에 참석해 지난주 금리 인하로 통화정책이 중립 수준에 근접했다며, 내년을 대비하기에 적절한 위치에 놓여 있다고 평가했다.

윌리엄스 총재는 "FOMC는 다소 긴축적이던 통화정책 기조를 중립적인 수준으로 조정했다"며 "이 같은 조치로 2026년을 향해 가는 과정에서 유리한 위치에 서게 됐다"고 말했다. 중립 금리란 경기를 부양하지도 억누르지도 않는 이론적 금리 수준을 의미한다.

그는 이어 지난 10일 단행된 금리 인하를 "매우 지지한다"고 밝혔다. 다만 내년 1월 통화정책 방향에 대한 언급은 시기상조라며 신중한 입장을 내놨다.

Fed 내부에선 인플레이션에 대한 경계의 목소리도 여전히 크다.

수전 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재는 이날 사회관계망서비스(SNS) 링크드인에 올린 글에서 최근 금리 인하를 지지하면서도 이번 결정이 "아슬아슬한 판단이었다"고 밝혔다. 그는 "인플레이션이 눈에 띄게 추가 상승할 가능성은 낮아진 것 같지만 거의 5년간 높은 물가가 지속돼 왔다는 점에서 물가 상승 장기화 가능성을 여전히 우려한다"고 말했다.

콜린스 총재는 FOMC 위원들이 향후 추가 금리 인하에 앞서 인플레이션의 향방에 대한 보다 명확한 전망이 필요하다고 강조했다.

Fed는 지날 10일 기준금리를 연 3.5~3.75%로 0.25%포인트 인하했다. 9월과 10월에 이어 세 차례 연속 인하다. 이번 결정 과정에서는 투표권을 가진 12명의 FOMC 위원 중 3명이 반대표를 던지며 내부 이견을 드러냈다. 2명이 동결, 1명이 빅컷을 주장했는대 반대 3표는 2019년 9월 이후 6년 만으로, 고용 둔화·고물가가 동시에 진행되는 국면에서 정책 우선순위를 둘러싼 Fed 내부의 극명한 견해차를 보여준다.





