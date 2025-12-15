본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

GC녹십자, '코로나19 mRNA 백신 임상 1상 지원사업' 선정

조인경기자

입력2025.12.15 11:36

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

질병청, mRNA-LNP 플랫폼 기술력 인정
연내 임상 1상 IND 승인 목표

GC녹십자는 질병관리청이 주관하는 '팬데믹 대비 mRNA 백신 개발 지원사업' 중 임상 1상 연구 지원기업으로 확정됐다고 15일 밝혔다.


GC녹십자, '코로나19 mRNA 백신 임상 1상 지원사업' 선정
AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 비임상 단계에서 선정된 4개 기업 중 두 곳만을 발탁해 임상 1상을 지원하는 프로그램이다.

GC녹십자는 자체 구축한 mRNA-LNP 플랫폼을 기반으로 후보물질 도출부터 제조·생산까지 전 과정을 단독 수행할 수 있는 국내 유일의 기업이다. 특히▲UTR 특허 ▲인공지능(AI) 기반 코돈(Codon) 최적화 ▲전달 효율을 높인 LNP 기술 등 핵심 요소 기술을 보유해 플랫폼 경쟁력을 인정받았다.


회사 측은 연내 코로나19 mRNA 백신 후보물질에 대한 임상 1상 IND 승인을 목표로 하고 있으며, 승인 후 연구를 신속히 진행해 내년 하반기 임상 2상 IND 제출까지 이어갈 방침이다.


정재욱 GC녹십자 R&D부문장은 "국산 mRNA 백신 플랫폼 확보는 국가 방역 역량을 강화하는 중요한 과제"라며 "이번 기회를 통해 개발 속도를 더욱 높이겠다"고 말했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, 비상구 조작 '강력 대응' "화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

낙찰가율 1만1770%…1400만원 임야, 17억원에 낙찰한 이유는

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

최신 스마트폰 손에 쥔 北 김여정…'폴더블폰' 혹시 中 브랜드?

눈 찢는 사진 올리고 모든 걸 다 잃은 미스 핀란드

"혼나면 되는데 왜 직업까지 빼앗나" 박나래·조세호 응원 MC몽 논란 일자 결국

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

트럼프 "내년 중간선거 승리 장담 못 해"…Fed엔 '금리 1% 이하' 요구

새로운 이슈 보기