본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

분석

[클릭 e종목]"풀무원, 2026년 유의미한 손익 개선 전망"

이승진기자

입력2025.12.05 07:59

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나증권은 5일 풀무원 이 2026년 기저효과에 기인한 유의미한 손익 개선에 나설 것으로 전망했다.


하나증권은 풀무원의 2026년 연결 매출액 및 영업이익을 3조5260억원, 1131억원으로 각각 전망했다. 이는 전년 대비 4.4%, 21.6% 증가한 수치다.

[클릭 e종목]"풀무원, 2026년 유의미한 손익 개선 전망"
AD
원본보기 아이콘

심은주 하나증권 연구원은 풀무원의 손익 개선의 요인을 '해외'로 꼽았다. 심 연구원은 "미국 법인은 두부 PB제품 신규 공급 및 B2B 채널 면 제품 수주가 온기로 반영되면서 적자 축소가 가능해 보인다"면서 "내년 미국 법인 적자는 전년 대비 60억원 내외 축소될 것으로 예상한다"고 설명했다.

심 연구원은 "일본 법인도 생산기지 통폐합 효과가 온기 반영될 것"이라면서 "관련 적자 축소 규모는 30억원 내외로 추정한다"고 말했다.


그러면서 "중국 법인은 흑자기조가 이어질 것으로 예상된다"면서 "올해 중국 매출은 냉동김밥, 상온파스타 등 신제품 매출 호조 기인해 전년 대비 25.7% 증가할 것으로 추정된다. 내년에도 두 자릿수 성장을 전망한다"고 내다봤다.


심 연구원은 "해외법인 손익은 2025년 -166억원에서 2026년 -76억원으로 개선될 전망"이라면서 "해외 적자축소 기대감이 단기 주가에 반영될 수 있겠다"고 말했다.

한편, 풀무원은 3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8884억원, 381억원을 기록했다. 전년 동기 대비 6.6%, 14.4% 증가한 수치다. ▲ 급식 대형 거래처 수주 ▲해외 법인 적자 폭 축소 ▲가공식품 신제품 판매 호조 기인해 호실적을 시현했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

불수능에 이부진 아들 수능점수 화제…강남 학부모들 '술렁'

"뉴진스에 미안한 마음이 있냐" 질문에…민희진의 대답은

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

추우면 꺼내 입는 '애착 패딩'인데…노스페이스 전수조사서 들통난 '이것'

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기