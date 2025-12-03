대한전선, '희망 2026 나눔 캠페인' 동참…성금 1000만원 전달

생산거점 소재한 당진시 이웃돕기 성금

지역사회 지원하며 온정 전해

환경보호·교육 지원 등 다양한 활동

지역사회와 상생 가치 실현

대한전선은 자사의 생산거점들이 위치해 있는 당진시에서 지난 2일에 열린 '희망 2026 나눔 캠페인' 이웃돕기 성금 모금 개막식에 참여해 성금 1000만원을 전달했다고 3일 밝혔다.

대한전선이 2일 당진시청에서 열린 '희망 2026 나눔 캠페인' 개막식에 참여해 성금을 전달했다. (왼쪽 두번째부터) 성우종 충남사회복지공동모금회장, 대한전선 대외협력실장 김세준 전무, 오성환 당진시장.

이번 성금 모금은 나눔 문화 확산에 기여하고 지역사회 소외계층을 돕기 위해 마련됐다. 개막식에는 오성환 당진시장과 성우종 충남사회복지공동모금회장, 대한전선 대외협력실장인 김세준 전무 등 관계자들이 참석했다.

당진시·당진시복지재단·충남사회복지공동모금회가 매년 주최·주관하는 '희망 나눔 캠페인'은 나눔 문화를 확산해 주변 이웃에게 온정을 전달하는 행사다. 내년 1월31일까지 두 달 동안 집중 모금을 진행하며 모금된 성금과 후원품은 위기가구 긴급지원, 홀몸 어르신·장애인 등 취약계층 돌봄 및 생활안정 지원 등 도움이 필요한 가구에 전달될 예정이다.

대한전선은 케이블공장과 해저케이블공장 등이 위치한 당진시에서 지역사회에 기여할 수 있는 다양한 활동을 하고 있다. 지난 3월에는 당진시가 개최한 식목일 나무심기 행사에 동참하고 9월에는 고구마를 수확하며 지역농가 일손을 지원했다. 이 밖에도 1사 1연안, 멸종위기종 보호 활동, 어린이 교육 지원, 지역농가 일손 지원 등 다양한 사회공헌 프로그램을 통해 지역사회에 따뜻함을 전하고 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



