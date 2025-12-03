본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

대한전선, '희망 2026 나눔 캠페인' 동참…성금 1000만원 전달

김형민기자

입력2025.12.03 09:59

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

생산거점 소재한 당진시 이웃돕기 성금
지역사회 지원하며 온정 전해
환경보호·교육 지원 등 다양한 활동
지역사회와 상생 가치 실현

대한전선은 자사의 생산거점들이 위치해 있는 당진시에서 지난 2일에 열린 '희망 2026 나눔 캠페인' 이웃돕기 성금 모금 개막식에 참여해 성금 1000만원을 전달했다고 3일 밝혔다.


대한전선이 2일 당진시청에서 열린 ‘희망 2026 나눔 캠페인’ 개막식에 참여해 성금을 전달했다. (왼쪽 두번째부터) 성우종 충남사회복지공동모금회장, 대한전선 대외협력실장 김세준 전무, 오성환 당진시장. 대한전선

대한전선이 2일 당진시청에서 열린 ‘희망 2026 나눔 캠페인’ 개막식에 참여해 성금을 전달했다. (왼쪽 두번째부터) 성우종 충남사회복지공동모금회장, 대한전선 대외협력실장 김세준 전무, 오성환 당진시장. 대한전선

AD
원본보기 아이콘

이번 성금 모금은 나눔 문화 확산에 기여하고 지역사회 소외계층을 돕기 위해 마련됐다. 개막식에는 오성환 당진시장과 성우종 충남사회복지공동모금회장, 대한전선 대외협력실장인 김세준 전무 등 관계자들이 참석했다.

당진시·당진시복지재단·충남사회복지공동모금회가 매년 주최·주관하는 '희망 나눔 캠페인'은 나눔 문화를 확산해 주변 이웃에게 온정을 전달하는 행사다. 내년 1월31일까지 두 달 동안 집중 모금을 진행하며 모금된 성금과 후원품은 위기가구 긴급지원, 홀몸 어르신·장애인 등 취약계층 돌봄 및 생활안정 지원 등 도움이 필요한 가구에 전달될 예정이다.


대한전선은 케이블공장과 해저케이블공장 등이 위치한 당진시에서 지역사회에 기여할 수 있는 다양한 활동을 하고 있다. 지난 3월에는 당진시가 개최한 식목일 나무심기 행사에 동참하고 9월에는 고구마를 수확하며 지역농가 일손을 지원했다. 이 밖에도 1사 1연안, 멸종위기종 보호 활동, 어린이 교육 지원, 지역농가 일손 지원 등 다양한 사회공헌 프로그램을 통해 지역사회에 따뜻함을 전하고 있다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기