문경의 겨울을 밝힌 ‘시민화합 트리’…희망의 불빛 켜지다

문경의 겨울밤이 희망의 빛으로 환하게 물들었다. 문경시기독교 연합 회(회장 문은석)는 25일 모전공원 광장에서 '2025년 시민화합 성탄 트리 점등식'을 열고, 시민 200여 명과 함께 성탄의 의미와 새해의 염원을 담은 트리 점등을 진행했다.

2026년, 사랑과 연대의 새해를 여는 점등

이날 행사에서는 축하공연과 찬양, 성경 봉독, 기도, 내빈 축사, 불우이웃돕기 성금 전달식 등 다양한 순서가 이어졌다.

특히 올해 설치된 성탄 트리는 시민 화합과 공동체 정신을 상징하는 조형물로, 내년 1월까지 문경의 밤거리를 따뜻하게 밝힐 예정이다.

문경시기독교연합회는 연말을 맞아 어려운 이웃을 위한 성금 200만 원을 전달하며 현장의 감동을 더 했다. 문은석 회장은 "성탄의 기쁨이 시민들에게 한 줄기 희망으로 전해지길 바란다"며 "트리의 불빛이 문경의 미래를 밝히는 사랑의 메시지가 되기를 기원한다"고 말했다.

신현국 문경시장은 "성탄 트리의 빛은 예수님이 전한 사랑과 나눔의 상징"이라며 "이 불빛이 시민 모두에게 따뜻함과 연대를 전하고, 소외된 이웃을 향한 관심이 커지는 연말이 되길 바란다"고 전했다.

문경의 성탄 트리는 단순한 연말 장식이 아니라, 시민이 함께 만드는 희망의 공간이자 공동체의 가치를 새롭게 일깨우는 '빛의 축제'로 자리매김하고 있다.





영남취재본부 권병건 기자



